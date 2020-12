Buttare le bucce di arance e limoni è un’operazione comune ma è meglio non farlo. Ci sono mille modi per riutilizzarle in casa

Pelare le arance e i mandarini, spremere i limoni. Due gesti comuni in tutte le case degli italiani. Così come è comune buttare le bucce nell’umido, ora che funziona la raccolta differenziata. Ma se vi dicessimo invece che le bucce di arance, limoni e di tutti gli agrumi possono essere riciclate in maniera intelligente?

Sono scarti utilissimi da riciclare in mille maniere diverse, sia per la pulizia della casa che per curare l’orto e persino per la bellezza di viso e corpo. Può sembrare strano, se se seguirete i nostri consigli scoprirete un mondo nuovo.

Cominciate ad usare le bucce e gli scarti della frutta per la pulizia della casa, ad esempio. Quelle del limone possono essere utilizzate ad esempio per pulire il fondo della moka in cui preparate il caffè. Basterà versarle al suo interno insieme ad acqua e sale grosso. Poi lasciate riposare per qualche ora e risciacquate bene. Alla fine la moka sarà come nuova.

Sempre con le bucce (o scorze) dei limoni potete eliminare il calcare dai tappi dei lavandini, dal bollitore dell’acqua e dai manicotti della doccia. Immergeteli per per un’ora in un contenitore con acqua bollente e scorze di limone tritate, poi tirateli fuori e torneranno alla loro bellezza.

Ma le bucce e le scorze di agrumi diventano anche un intelligente modo a basso costo per profumare la casa. Inseritele in sacchettini di cotone e poi mettetele nei cassetti del vostro armadio. Oltre a dare un buon odore serviranno anche a tenere lontane le tarme.

Se poi mescolate le bucce di limoni e mandarini o mandaranci a spezie come la cannella o i chiodi di garofano e fiori odorosi come la lavanda potete creare delle essenze per profumare casa. Provateli ad esempio in ambienti come il bagno o la cucina, saranno ottimi.

Bucce di arance e limoni, usiamole anche per i detersivi in casa

Forse non ci avete mai pensato, ma le scorze degli agrumi servono a preparare i detersivi per i vostri piatti. Solo che invece di comprarli al supermercato o nel negozio sotto casa potete tranquillamente fare da soli.

Basteranno 400 grammi di scorze di agrumi, 800 ml di acqua direttamente dal rubinetto, 300 ml di aceto bianco e 200 grammi di sale. Tagliate a pezzettini le scorze, versatele in un frullatore e aggiungete metà dell’acqua cominciando a frullare i. Poi mettete il composto in una pentola con il, resto dell’acqua e unite gli altri ingredienti, mescolate e lasciate bollire per 1’0-15 minuti. Infine spegnete e frullate di nuovo.

Potrete usare questo preparato per lavare piatti, bicchieri, posate e stoviglie così come il lavello. E quando avete le padelle incrostate e sporche di grasso, passate le bucce d’arancia. Vi aiuteranno a togliere ogni residuo e profumeranno la superficie con i loro olii essenziali.

E ora passiamo al resto della casa. Le bucce delle arance possono diventare perfetti deodoranti per le scarpe, tagliate in pezzettini e inserite all’interno. Infine usate le bucce degli agrumi per preparare un compost per le vostre piante.