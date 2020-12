Indovina il vip di oggi. La riconosci? Questi due scatti sono stati fatti a distanza di qualche anno. Oggi tutti conoscono il suo volto

Indovina il vip di oggi. Riconosci la bambina nella parte sinistra di questa foto? E’ la ragazza sulla destra? No, oggi non vi proponiamo due personaggi misteriosi contemporaneamente, è sempre la stessa persona, soltanto a distanza di qualche anno. Una sua foto di oggi verrebbe riconosciuta in un attimo, il vip misterioso di oggi è una donna conosciuta in tutto il mondo.

La biografia del vip misterioso di oggi, però, non è così conosciuta come il personaggio. In tanti potrebbero confondere facilmente le sue origini, così come sono pochi coloro che conoscono il suo nome completo. La foto sulla sinistra è stata scattata all’inizio degli anni ’90, mentre l’altra ai tempi delle scuole superiori, nel 2000. Pochissimi anni dopo sarebbe iniziato il suo successo.

Eh si, perché con l’arrivo del nuovo millennio questa ragazza ha decisamente spiccato il volo e la sua carriera ha iniziato ad avere uno slancio importante. Il vip misterioso di oggi è un’attrice, nota soprattutto per aver interpretato un personaggio in una delle serie tv più seguite degli ultimi vent’anni.

Lei è canadese, anche se di origini europee. La sua nazionalità è spesso tirata in ballo nella serie tv che l’ha resa celebre. Vi dice niente Robin Scherbatsky? Vi dice niente How I Met Your Mother? Ormai è chiaro, stiamo parlando di Cobie Smulders, attrice canadese ed ex modella, molto amata in tutto il mondo.

Cobie Smulders, biografia e carriera

Nome : Cobie Smulders

: Cobie Smulders Luogo di nascita : Vancouver

: Vancouver Nazionalità : canadese

: canadese Data di nascita : 3 aprile 1982

: 3 aprile 1982 Età : 38

: 38 Altezza : 173 cm

: 173 cm Peso : 64 kg

: 64 kg Occhi : azzurri

: azzurri Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : dato non disponibile

: dato non disponibile Tatuaggi : no

: no Misure : 81-58-84

: 81-58-84 Dove vive : Los Angeles, California. USA

: Los Angeles, California. USA Compagno attuale : Taran Killam, attore statunitense. I due sono sposati dal 2012

: Taran Killam, attore statunitense. I due sono sposati dal 2012 Ex fidanzati : dato non disponibile

: dato non disponibile Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Professione: attrice, ex modella

Cobie Smulders è nata a Vancouver, in Canada, il 3 aprile 1982. Il padre ha origini olandesi, mentre la madre olandesi. Il suo nome completo è Jacoba Francisca Maria Smulders. Cobie in realtà è soltanto il diminutivo di Jacoba, il nome preso dalla sua pro zia. Inizia a recitare già ai tempi dell’high school, nel 2000 invece lavora già come modella, a soli 18 anni.

Dal 2002 inizia la sua carriera in televisione, prendendo parte ad alcune serie tv, mai in un ruolo centrale. Recita in episodi di serie americane di successo come ‘Tru Calling’ (2002) e ‘Smallville’ (2004), debutta al cinema con ‘A testa alta’, di Kevin Bray. Ma l’occasione più importante della sua carriera arriverà soltanto un anno dopo, il 2005. E’ l’anno della svolta per Cobie.

Inizia la sua avventura in una delle serie tv più seguite degli ultimi quindici anni, ‘How I met your mother’, girata e ambientata a New York. Questa serie va in onda dal 2005 al 2014 e conta 208 episodi. Cobie è presente in tutti gli episodi nel ruolo di protagonista. Il suo personaggio è uno dei più amati della serie.

Si tratta di Robin Scherbatsky, giovane (almeno all’inizio della serie) ragazza canadese che vive negli Stati Uniti, con l’ambizione di diventare una grande giornalista. Nel corso delle varie stagioni, questo sogno verrà esaudito e il suo personaggio sarà protagonista di diverse storie d’amore con altri protagonisti della serie.

Per il grande pubblico, dunque, è conosciuta soprattutto come Robin, in realtà è anche la protagonista di altre produzioni di successo, come diversi episodi della saga degli Avengers, tra il 2015 e il 2019. Ha recitato anche nell’ultimo episodio di Spider Man, nel 2019. L’ultima sua interpretazione è stata nella serie tv americana ‘Stumptown’, del 2019. La serie è stata prima rinnovata per una seconda stagione, poi cancellata a causa del Covid.

Cobie Smulders, vita privata

La vita privata di Cobie Smulders è abbastanza diversa da quella di tante attrici di Hollywood. Cobie non ha avuto molte storie con personaggi famosi, in realtà siamo a conoscenza di una sola relazione, che va avanti dal lontano 2005. Si tratta della relazione con l’attore Taran Killam, che ha sposato nel 2012. I due hanno due figlie: Shaelyn Cado, nata il 14 maggio 2009, e Janita, nata il 4 gennaio 2015.