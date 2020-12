Lo yogurt è un prodotto presente nelle nostre case per più motivi. Ecco i 5 modi più bizzarri per sfruttare lo yogurt, anche senza mangiarlo

Lo yogurt è un alimento molto utilizzato dagli italiani, è quasi sempre presente nelle nostre case perché è economico, buono da mangiare e adatto anche a chi è a dieta. Si può utilizzare in tanti modi, alcuni un po’ insoliti ma sempre efficaci. Se anche tu ne hai qualche vasetto in frigo, ecco cinque consigli su come utilizzarlo al meglio, anche se è scaduto da poco. Lo yogurt che serve per seguire i nostri consigli è quello bianco e senza zucchero, va bene anche quello senza lattosio.

Ecco i 5 modi più particolari di utilizzare lo yogurt, un prodotto che sicuramente tutti noi possiamo trovare nel nostro frigorifero:

Ottimo per uno spuntino goloso: spesso si abbina lo yogurt solo alla dieta, non è per forza così. Ad esempio si può trasformare anche in qualcosa di goloso. Aggiungendo della frutta, un paio di noci e un po’ di cannella, può essere un eccellente spuntino la mattina. Volendo, si può anche aggiungere una piccola spolverata di cacao amaro.

Fare una maschera per i capelli : in pochi sanno che lo yogurt può essere utilizzato per effettuare una maschera nutriente per i capelli , risparmiando anche tanti soldi. Bisogna cospargersi i capelli ed attendere un quarto d’ora circa . Una volta passati, basterà risciacquare e fare uno shampoo leggero. I capelli resteranno morbidissimi .

: in pochi sanno che lo yogurt può essere utilizzato per effettuare una , risparmiando anche tanti soldi. Bisogna cospargersi i capelli ed attendere un . Una volta passati, basterà e fare uno leggero. I capelli resteranno . Utilizzarlo per esfoliare il viso: se il tuo viso ha bisogno di un po’ di tono, ecco un metodo sicuro e rapido per ottenere un eccellente risultato. Si deve mescolare lo yogurt bianco con un cucchiaino di miele e passarlo sul viso. Basteranno pochi minuti per fare in modo che lo yogurt e il miele agiscano. A questo punto basterà sciacquare la faccia con acqua tiepida e la pelle sarà più morbida e soffice che mai.

Eliminare il sapore salato dalle zuppe : se la tua zuppa o la tua vellutata sono venute troppo salate c’è un modo facile e affidabile per risolvere il problema. Ti basta aggiungere un cucchiaio di yogurt alla zuppa e farlo mescolare all’interno della pentola. Il sapore in eccesso sparirà e la zuppa sarà salva.

: se la tua o la tua sono venute troppo c’è un modo facile e affidabile per risolvere il problema. Ti basta e farlo mescolare all’interno della pentola. Il sapore in eccesso sparirà e la zuppa sarà salva. Creare delle creme magre e gradevoli: in vista delle abbuffate di Natale tanti italiani sono a dieta, ma è difficile rinunciare al sapore. Come fare dunque per far coesistere le due cose? Anche in questo caso la soluzione è lo yogurt, da utilizzare per realizzare delle salse o per arricchire insalate, panini o secondi piatti. Ad esempio, lo yogurt greco può essere abbinato alla senape, in alternativa puoi utilizzare olio, curcuma, pepe e limoni. L’aggiunta di un po’ di yogurt (anche greco) darà quel tocco di fantasia che ti farà dimenticare la dieta.

Le soluzioni per chi è intollerante al lattosio

C’è anche qualche consiglio per chi è intollerante al lattosio. Negli scaffali dei supermercati si può facilmente trovare lo yogurt venduto esclusivamente per chi ha questo tipo di intolleranza. Tutti i consigli che abbiamo dato in questo articolo possono essere ripetuti con prodotti senza lattosio. Per le maschere per il viso e capelli, si può addirittura utilizzare uno yogurt scaduto da un paio di giorni, purché sia conservato nel modo giusto.