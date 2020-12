Valentina Vignali ha dato una buonanotte speciale ai suoi fan, pubblicando uno scatto in intimo che ha mandato in delirio il popolo del web.

Valentina Vignali, oltre ad essere apprezzata dal pubblico della rete per le sue doti da sportiva, ha fatto colpo anche per la sua bellezza. Bellezza che è impossibile notare, visto il fisico scultoreo che si ritrova.

Per questo motivo è stata scelta da Victoria’s Secret per il lancio della loro nuova linea e poteva la Vignali non pubblicare uno scatto che la ritrae indossare uno dei completini intimi da lei pubblicizzati? Ovviamente no. Per questo motivo pochi minuti fa ha scelto di mostrarsi ai fan indossando un completino che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione e i suoi fedeli sostenitori non hanno mancato di scriverle apprezzamenti di vario tipo, estasiasti dalla visione eterea che si sono ritrovati sul noto social fotografico.

Valentina Vignali su Instagram ha fatto perdere la testa ai fan e a vedere lo scatto, che trovate in fondo all’articolo, non è difficile capirne il motivo.

Valentina Vignali, completino intimo da urlo: fan in delirio

Valentina Vignali ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre indossare un completo intimo rosa. Completo che, come anticipato, lascia poco spazio all’immaginazione, mostrando il fisico tonico della sportiva, senza escludere il suo generoso seno che è stato subito notato dal popolo della rete, che non ha potuto fare a meno di far cascare l’occhio proprio lì.

“Sei semplicemente favolosa, bella simpatica. Una donna molto semplice, che non si da aria dei soli vip” le ha scritto una fan su Instagram, perché lo scatto non è stato apprezzato soltanto dal pubblico maschile ma anche da quello femminile. “Ma questa fotografia è stata già inserita tra le principali cause di infarto nei paesi industrializzati? Chiedo per un amico” ha commentato ironico un ragazzo, facendo notare come ogni scatto di Valentina tolga il fiato.

Valentina Vignali ha mandato i fan in delirio, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per il suo fisico e per avergli fatto una buonanotte davvero speciale.