Valentina Vignali, lato b da censura. L’attacco degli haters

Valentina Vignali ancora una volta stupisce: l’influencer da 2.3 milioni di follower è bellissima ma qualcuno non gradisce

Cestista, modella, influencer, ex gieffina ma soprattutto bellissima. Valentina Vignali sa come stupire ogni volta i suoi fans, ma i èrimo piano che ha regalatol nelle ultime ore del suo scultoreo lato b è da fantascienza anche se qualcuno non ha gradito.

La 29enne riminese sta cavalcando l’onda di una popolarità che negli ultimi due anni è letteralmente decollata portandola ad avere 2,3 milioni di follower solo su Instagram. Merito suo, merito della vetrina che Canale 5 e Barbara d’Urso le hanno concesso nell’ultima edizione del Grande Fratello, ma ora tutti la cercano.

E la svolta per lei è davvero dietro l’angolo come testimoniano le ultime immagini postate su Instagram. La Vignali infatti resterà il suo volto e il suo fisico spettacolare (183 centimetri di bellezza pura) alla nuova linea di intimo firmata Victoria’s Secret. Addosso a lei stanno benissimo, ma non è sulla lingerie che hanno buttato gli occhi i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram My pleasure Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:26 PST

Piuttosto sono rimasti estasiati dalle foto, una in particolare: Valentina di spalle, il suo lato b in primissimo piano e non un filo di grasso o smagliature. Tutto merito di natura e allenamenti, anche se come spesso succede, l’immagine ha scatenato anche i commenti pesanti degli haters.

Valentina Vignali, lato b da censura: l’hater non le perdona nulla

In mezzo ai post che hanno esaltato la bellezza di Valentina Vignali ce n’è unop davvero pesamnte. L’utente usa un nickname e nascondendosi dietro a questo lancia accuse pesanti alla ragazza riminese. In particolare tira fuori di nuovo una brutta storia della quale lei è stata vittima agli inizi di settembre.

In pratica Valentina era in vacanza con il suo compagno, il fotografo Lorenzo Orlandi, e alcune amiche al largo delle Isole Eolie a prendere il sole su uno yacht. Secondo quanto ha denunciato, lo skipper avrebbe immortalato con il suo telefonino e girato via WhatsApp alcune foto che mostravano parti intime delle ragazze a bordo.

“Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”, ha scritto la Vignali. Quel cellulare è finito in fondo al mare, scagliato da lei per la rabbia. Ma evidentemente la storiasuscita ancora commenti polemici.