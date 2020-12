La riconosci? In questa foto sembra di vedere sua figlia, sono due gocce d’acqua. È una presentatrice amata dal pubblico italiano e non solo

Indovinare il vip misterioso di oggi è molto facile ma potrebbe trarre in inganno qualcuno. Guardando questa foto potrebbe sembrare di trovarsi davanti ad uno scatto della figlia del vip misterioso di oggi. Ebbene, non è così. Nonostante siano praticamente identiche, la foto è proprio sua, di una delle presentatrici e showgirl più amata dal pubblico italiano, e non solo.

Questa bellissima donna, infatti, è molto famosa anche in altri paesi europei, aiutata anche dalle sue origini. Non stiamo quindi parlando di un vip italiano, nonostante viva nel nostro paese da sempre, sin dai primissimi anni della sua carriera. Questo scatto risale al 1980, quando la nostra amica aveva appena tre anni. Oggi ne ha 43, ma, a vederla, non sembrerebbe proprio.

Il vip misterioso di oggi è un personaggio a 360 gradi, di quelli che vanno bene in qualsiasi contesto. Ha avuto successo, infatti, in tutto ciò che ha fatto: pubblicità, presentazione, conduzione di show importanti, addirittura nel canto. Ha infatti inciso anche un disco qualche anno fa, nonostante non sia una cantante di professione.

Molto impegnata nel sociale e nella difesa dei diritti delle donne, si è fatta conoscere grazie ad una pubblicità nella quale mostrava il suo fondoschiena. Poi ha fatto parlare di sé grazie ad una storia d’amore con un cantante famoso. Ma nella sua carriera non ha mai avuto favoritismi, il suo talento la precede. Ormai è chiaro, anche perché tutti in questa foto pensano di vedere Aurora Ramazzotti, invece si tratta di Michelle Hunziker all’età di tre anni.

Michelle Hunziker, biografia e carriera

: Instagram Professione: conduttrice, attrice, cantante, ex modella

Michelle Hunziker è nata a Sorengo, nel Canton Ticino, in Svizzera. Sua madre è olandese, mentre suo padre era un pittore ticinese di origini svizzero-tedesche. Suo padre è venuto a mancare nell’agosto 2001, all’età di 60 anni. All’età di sei anni si trasferisce a Ostermundigen, nei pressi della capitale Berna. Cambia nuovamente residenza dopo la separazione dei genitori, trasferendosi a Zuchwil, nel Canton Soletta, con la madre e il fratello.

Nel 1994, a 17 anni si trasferisce a Milano per continuare la carriera di modella già iniziata in Svizzera. Inizia a lavorare per stilisti del calibro di Armani, Rocco Barocco e La Perla. La notorietà arriva grazie allo spot per Roberta, casa di produzione di intimo femminile. Negli anni successivi inizia a lavorare in televisione, soprattutto per le reti Mediaset.

Tra il ’94 e il ’98 partecipa a trasmissioni di successo come Buona Domenica, Mai dire goal, Paperissima Sprint e Colpo di Fulmine. Nel 2000 è alla conduzione di Zelig, trasmissione che la porta alla definitiva notorietà, che intanto era aumentata ancora grazie ad alcune parti in film come Voglio stare sotto al letto (1999) e Alex l’ariete (2000), accanto all’ex campione dello sci italiano Alberto Tomba.

Resta al timone di Zelig fino al 2003, poi Mediaset la sceglie per valorizzare altri programmi di punta, come Striscia la Notizia, che conduce a fasi alterne dal 2004, e Paperissima (2004-2013). Tra il 2007 e il 2009 torna al cinema con tre film di Natale diretti da Neri Parenti: Natale in crociera (2007), Natale a Rio (2008) e Natale a Beverly Hills (2009). Dal 2019 conduce All Togheter Now, su Canale 5. E’ stata co-conduttrice del Festival di Sanremo due volte: nel 2007 accanto a Pippo Baudo, nel 2018 accanto a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

La vita privata di Michelle

Il vip misterioso di oggi è Michelle Hunziker. La showgirl svizzera ha avuto diverse storie d’amore con alcuni personaggi dello spettacolo italiani. Appena arrivata in Italia ha conosciuto il conduttore televisivo Marco Predolin, di 25 anni più anziano di lei. Terminata la storia con Predolin ha intrapreso nel 1995 quella con Eros Ramazzotti, sicuramente la relazione più chiacchierata della sua vita.

Con il cantante romano scatta il colpo di fulmine dopo un concerto a Milano. I due sono stati a lungo insieme e si sono sposati il 24 aprile 1998. Tra gli ospiti del matrimonio c’era anche Tina Turner. La loro relazione è terminata nel 2002, anche se il divorzio è arrivato nel 2009. Michelle ed Eros hanno una figlia, Aurora Sophie, nata il 5 dicembre 1996.

Oggi Michelle è legata a Tomaso Trussardi, imprenditore bergamasco che opera nel campo della moda. I due stanno insieme dal 2011; il 10 ottobre 2013 è nata la loro prima figlia, Sole, mentre l’8 marzo 2015 è nata Celeste. Michelle e Tomaso si sono sposati il 10 ottobre 2014 al Palazzo della Ragione di Bergamo.