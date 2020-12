Adesso tutto diventerà più semplice su Facebook, anche pagare. In arrivo la nuova moneta virtuale di Facebook: ecco di cosa si tratta.

Tra i social network è stato decisamente il primo ed ha posto le basi per la creazione di un vero e proprio impero. Che ci piaccia o no, Facebook (assieme al suo creatore, Mark Zuckerberg) ha istituito e mantenuto, negli anni, una certa dose di controllo sulle nostre vite. Il social network blu, Instagram e Whatsapp stanno, infatti, convergendo verso una trasmissione a vere e proprie “reti unificate” e potrebbero presto fondere i propri servizi di messaggistica.

Ma Zuckerberg non si vuole fermare qui: adesso, Facebook avrà anche la sua cripto-valuta.

La moneta virtuale di Facebook è in arrivo: ecco tutto quello che sappiamo al riguardo

All’inizio si chiamava Libra ma anche lei, come tutti, ha avuto bisogno di un restyling in vista del nuovo anno.

Diem (dal latino, giorno) è il nome della nuova moneta di Facebook che potrebbe debuttare già a Gennaio prossimo, secondo le indiscrezioni.

Mark Zuckerber, d’altronde, non fa mai niente per caso. Il mercato delle cripto-valute (rappresentazioni digitali di “valori” protette da crittografia) è, in questo periodo, di nuovo in espansione. La più famosa (il Bitcoin) che aveva raggiunto dei livelli veramente molto negativi (meno 3.000 dollari) adesso è in risalita, con un aumento del 170%.

Al momento, secondo ilSole24ore varrebbe quasi 20.000 dollari!

Di certo il Bitcoin è diverso da Diem, sotto molti aspetti. Se il primo è già in “commercio” ed è slegato dalle monete nazionali, la moneta di Facebook ha bisogno di ancora qualche piccolo aggiustamento.

La nuova cripto-valuta deve aspettare ancora gli ultimi permessi e poi sarà pronta per entrare sul mercato in una veste rinnovata. Invece di essere libera, come il Bitcoin, Diem ha dovuto piegarsi al volere degli enti governativi che l’avevano bocciata.

Adesso sarà quella che viene definita una “stablecoin” cioè una moneta virtuale che si appoggia ad una reale.

Il dollaro è stata la moneta prescelta ed il fatto che la moneta di Facebook e quella reale vadano a braccetto assicurerà alla prima una stabilità maggiore.

Pagamenti e transazioni saranno più adatti e sicuri e, nonostante questo possa essere come un deciso passo indietro per Zuckerberg, sicuramente permetterà alla moneta di Facebook di lanciarsi prima sul mercato.

L’obiettivo è semplice o almeno così sembrerebbe. Mark Zuckerber vorrebbe arrivare a toccare, grazie alla sua cripto-valuta, tutte quelle persone che vivono senza un conto in banca.E sono tantissimi!

Grazie al semplice fatto di avere un profilo Facebook, però, sarebbe possibile iniziare a pagare caffè, bollette o trasferire denaro a parenti ed amici grazie ad un semplice click.

L’obiettivo è ambizioso e, ovviamente, non esente da rischi.

Il 18 Giugno 2019, Zuckerber, tramite un post sul suo profilo personale, ha dato l’annuncio dell’arrivo della moneta, parlando delle sue motivazioni. Alla base della decisione di sviluppare una cripto-valuta di Facebook (in cantiere, a quanto pare, già dal 2017) ci sarebbe la voglia di rendere facile, per tutti, la possibilità di pagare e scambiare denaro. Per Zuckerberg queste attività dovrebbero diventare semplici come postare una foto o condividere un messaggio.

Il messaggio sempre semplice e chiaro eppure Diem (al tempo Libra) ha ricevuto non poche critiche ed ha dovuto fare molti passi indietro.

In molti dei 28 fondatori iniziali hanno fatto marcia indietro ed anche Zuckerberg ha comunicato più volte durante l’anno dal primo annuncio ritardi e ripensamenti.

Donald Trump (al tempo presidente degli Stati Uniti ma adesso sicuramente alle prese con gli accordi del possibile divorzio da Melania) si era espresso negativamente al riguardo. L’ex presidente aveva chiesto che Facebook entrasse a far parte di un consorzio bancario, con regole ed assicurazioni, se aveva voglia di creare la sua propria valuta.

I banchieri di tutto il mondo, comunque, hanno espresso perplessità e dubbi sulla moneta virtuale di Facebook. I piani di espansione di Zuckerberg hanno subito, quindi, un deciso stop. Ad oggi, però, sembra che la moneta virtuale di Facebook sia ad un passo dal divenire realtà.

Certo, non è più Libra e non sarà più slegata dalle altre monete, ma il solo fatto che esista e che possa iniziare ad essere usata è già un concreto passo avanti. Insomma, Facebook ha deciso di prendersi veramente tutto. Da social network “innocuo” a luogo dove incontrare l’anima gemella (conoscete Facebook Dating?) fino ad arrivare alla sua propria valuta di denaro.

Che dite, vi fidate abbastanza di Zuckerber per provare ad acquistare la moneta di Facebook ed usarla nella vita di tutti i giorni?

Tra sole due settimane scopriremo quanto e se sarà possibile usare Diem.