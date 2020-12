By

Questo è un test facile e veloce che ti può aiutare a comprendere alcuni lati di te che prima non conoscevi. Provalo subito. Chi ha rotto il vaso?

Questo test della personalità è assolutamente unico nella sua interezza. Un test molto particolare proprio perché incita a dare una risposta basando la risposta esclusivamente su una percezione anche immediata e naturale.

La categoria di questo test è una categoria speciale. Di fatti questi quesiti non hanno indizi né elementi logici che aiutano a risolverli e non si affidano assolutamente a ragionamenti approfonditi.

Questi sono in realtà test di personalità utilissimi a far conoscere nuovi aspetti del sé, test che si basano sulle capacità logiche, di giudizio e intuitive che la persona possiede per definire chi è veramente.

Prova a scoprire cosa rivela della tua personalità e delle tue percezioni rispondendo a questa semplice domanda: “Chi ha rotto il vaso?”

Chi ha rotto il vaso? basta rispondere a questa semplice domanda per conoscere qualcosa di te con il test

In base al bambino che hai scelto questi sono i risultati che spiegano qualcosa di te.

Controlla le risposte solo dopo aver scelto il bambino.

Bambino A

Il primo bambino che riportiamo presenta gli occhi bassi e dubbiosi. Questo bambino sembra essere dispiaciuto per qualcosa che è accaduto. Anche gli altri bambini lo guardano come se volessero criminalizzare il suo atto.

Potrebbe darsi però che sia responsabile del comportamento di un altro bambino, che si sia immolato per qualcun altro che d’altra parte avrebbe davvero rotto il vaso. Gli altri bambini potrebbero anche provare ad accusarlo di ciò che non ha effettivamente fatto.

In base alla scelta di questo bambino ciò che invece si evince di te è: sei una persona con un buon senso di osservazione, nessun dettaglio sembra sfuggirti. Non puoi essere ingannato con la stessa facilità, perché tendi a decifrare tutto, compresi i cambiamenti comportamentali e il linguaggio immateriale del tuo interlocutore.

Bambina B

Questa bambina potrebbe sembrare di essere la figlia maggiore della famiglia, è relativamente più alta rispetto agli altri e sembra essere in grado di prendersi cura degli altri bambini quando gli adulti sono assenti.

Il suo vestito è colorato, guarda il bambino A in modo dolce e delicato, persino più affettuoso, non come se pensasse che è lui il colpevole. Una sorella amorevole che si sta prendendo cura degli altri.

Se questa è la tua scelta ciò che si evince di te è che: sei identico a questa bambina. Anche se il mondo può giudicare una persona o una situazione, ti prendi il tempo per capire i motivi nascosti dietro tutto. Sei capace di misericordia e perdono. Sei anche una persona pragmatica e razionale che opta sempre per l’opzione più logica.

Bambino C

Non è evidenziato, non è assolutamente sotto i riflettori, nello stesso modo degli altri bambini. Ha uno sguardo disinvolto, uno sguardo peperino ed anche uno strano atteggiamento.

Il bambino in questione tiene le mani in tasca e sembra apprezzare il fatto che venga accusato il bambino A. Sembra incolparlo in un modo privo di ogni moralità o giustizia, un modo che non sarebbe da bambini.

Potrebbe far credere di essere lui il vero colpevole e che si senta soddisfatto che tutti abbiano scelto di accusare il bambino A piuttosto che lui. Felice di essere passato in sordina senza essere stato scoperto, potrebbe essere lui il colpevole.

Se scegli questo bambino quello che si evince di te è che: sei nato per essere un leader. La felicità degli altri è la tua priorità e tu sei la loro fonte di ispirazione. Si fidano di te per correggere le situazioni in cui tutto va storto. Sei carismatico e la tua opinione è spesso unanime.

Hai praticamente tutto il coraggio necessario per prendere iniziative e realizzarle. Credi che il bene dovrebbe vincere sempre, ma non esiti a trarre vantaggio dai benefici delle tue buone azioni.

Bambino D

Questa bambina rispetto agli altri sopracitati è invece vestita di un colore chiaro e sembra afferrare la gonna di sua madre in modo spaventato ed insicuro, come per proteggersi da potenziali pericoli.

Accanto alla madre, è l’unica ad avere gli occhi fissi sul vaso come per cercare di capire cosa sia successo ed il danno arrecato mentre gli altri si guardano intorno. Uno sguardo che però non passa inosservato.

Quest’ultimo non passa inosservato proprio perché la bambina sembra abbia un vero e proprio sguardo colpevole. Vederla nascondersi in questo modo avvalora maggiormente l’ipotesi che sia effettivamente la colpevole.

Se hai scelto questa bambina allora questo è il quadro che si evince: sei una persona con buon intuito e affidabile, sconsiderata, ambiziosa e finisci sempre per raggiungere i tuoi obiettivi.

Sei una di quelle persone intuitive che si fidano delle persone e del mondo che li circonda. Sei una persona speciale e segni per sempre la vita di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti.

