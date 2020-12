Due genitori hanno annunciato che il loro figlio era stato bannato da Call of Duty Warzone. Ma il motivo era un altro

Cosa non si farebbe per il proprio figlio! Ma in questo caso i due genitori in questione si sono decisamente superati, spingendosi oltre ogni limite.

La storia in questione ha veramente dell’assurdo. Il protagonista è un bambino prodigio di nome Rowdy Rogan che a soli 6 anni è già uno degli streamer più seguiti al mondo con milioni di followers su Youtube e Twicht.

Il ragazzino è davvero un fenomeno a giocare a Call of Duty e, nonostante la giovane età, è già finito nelle mire del FaZe Clan, una delle organizzazioni esport più famose del mondo.

Proprio per poter aumentare la popolarità del bambino e magari strappare un contratto al Faze Clan, i genitori di Rowdy hanno preparato un video in cui annunciavano che il loro figlio era stato bannato da Warzone.

As some of you know, Rogan was banned from Warzone on stream tonight. The Team and us are currently trying to handle the situation and will keep you guys updated. Thank you for all the support. #FreeRogan pic.twitter.com/df1B28Fa8R

— RowdyRogan (@RowdyRogan) December 10, 2020