Oroscopo di oggi 20 Dicembre 2020: ecco le previsioni delle stelle per la giornata di ognuno e la classifica dei segni di oggi.

Ecco le previsioni e la classifica dell’oroscopo di oggi, domenica 20 Dicembre 2020.

Scopriamo che cosa hanno in mente per noi le stelle ed i pianeti prima guardando la classifica dei segni e poi leggendo i responsi accurati per tutti i segni zodiacali.

Pronti a scoprire come andrà la vostra domenica?

Oroscopo di oggi 20 Dicembre 2020: classifica e previsioni

Gli ultimi posti della classifica dei segni di oggi sono occupati da Cancro, Leone, Bilancia e Vergine: coraggio, anche se questa domenica andrà male da domani potrete ricominciare con una nuova settimana!

A metà classifica si trovano Capricorno, Acquario, Toro e Ariete: la vostra giornata prevede momenti di riflessione e calma, in modo da poter decidere la strada da prendere. Gran parte della vostra giornata sarà decisa dal vostro umore e dalle vostre scelte di oggi!

Infine, nelle posizioni più alte della classifica ci sono Pesci, Gemelli, Sagittario e Scorpione: la vostra sarà una giornata splendida, sotto tutti i punti di vista!

Vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per la giornata di oggi!

Oroscopo oggi Ariete

Anche oggi una giornata che si può considerare calma e tranquilla per l’Ariete che ha bisogno di prendere delle decisioni chiare riguardo l’amore.

Soprattutto se siete in coppia, infatti, ultimamente avete dovuto affrontare questioni difficili che potrebbero aver minato la vostra serenità.

Sul lavoro vi attendono dei grandi traguardi ma prima di raggiungerli dovete faticare ancora: lo sapete e, purtroppo, sentite anche tutto il peso delle responsabilità.

Cercate di riposarvi il più possibile durante la giornata di oggi, staccando da responsabilità e problemi: avete bisogno di essere calmi per affrontare i prossimi giorni!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Giornata a metà per il Toro che deve affrontare molte situazioni. Non è detto che vada tutto male o che sia una giornata difficile ma, sicuramente, dovrete avere la mente sgombra e la voglia di affrontare le discussioni.

Soprattutto in amore avrete bisogno di chiarire alcune cose con il partner e tirarsi indietro, oggi, non sarebbe la scelta giusta.

Cercate di affrontare questa giornata con calma, tranquilli e sicuri delle vostre posizioni.

Potreste avere alcune preoccupazioni legate ai soldi ed al lavoro ma oggi è meglio concentrarsi sui sentimenti e sul futuro.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

La giornata dei Gemelli è positiva e continua, quindi, una lunga serie di belle giornate che ci sono state ultimamente.

Siete i favoriti dalle stelle e dallo zodiaco in questi giorni!

Approfittatene per creare una situazione ancora più calda con il partner o per avvicinarvi di più alla persona che amate: oggi siete affascinanti e decisamente irresistibili.

Il lavoro comincia a carburare e potete finalmente vedere chiaramente quali saranno i vostri passi successivi: ottimo per iniziare a programmare il futuro!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 20 Dicembre Cancro

Brutta giornata per il Cancro che, ultimamente, ha sofferto non poco soprattutto in amore. Qualcosa (probabilmente Saturno) ha iniziato ad avvelenare il vostri idillio con il partner e vi sentite distanti e distaccati da tutti i vostri affetti.

Cercate di tenere duro, problemi reali non ce ne sono: si tratta semplicemente di un momento il cui vostro umore è poco allegro.

Sul lavoro, nonostante l’impegno, vi sembra di rimanere sempre nello stesso punto, di combattere contro i mulini a vento.

Tenete duro ed aspettare l’arrivo del nuovo anno per iniziare nuovi progetti: per ora meglio tenersi stretti i risultati già raggiunti.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Caro Leone devi imparare ad evitare che i sentimenti e le situazioni legate agli amici o alla famiglia rovinino completamente tutta la tua giornata.

Oggi, infatti, a fronte di novità lavorative sostanzialmente buone e di una situazione economica invidiabile, sarai pienamente investito da una bufera emotiva.

Tendi a lasciare che tutto si accumuli, senza sapere come affrontarlo, fino a quando non è troppo tardi per risolvere solo a parole.

Oggi ci sarà una discussione dalla quale probabilmente non uscirai bene. Cerca di imparare dagli errori fatti oggi per non commettere sempre gli stessi sbagli domani!

Amore: 4

4 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Cara Vergine, oggi ti aspetta una giornata difficile soprattutto per quanto riguarda tutti gli aspetti legati all’economia ed al lavoro.

Stai vivendo un blocco (creativo o anche pratico) e questo ti impedisce di affrontare serenamente la tua domenica.

Cerca di guardarti intorno e di affrontare il futuro con serenità: essere negativi, in questo momento, potrebbe non portarti a niente.

Per questa domenica le stelle ti sconsigliano di lasciar stare le questioni sentimentali meno pressanti: metterci mano oggi potrebbe risultare in un grave allontanamento.

Amore: 4

4 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Cara Bilancia, oggi la tua giornata è negativa ma solo perché sei tu a concentrarti sugli aspetti peggiori di questa giornata.

Certamente non ti stai inventando il tuo malumore: hai dovuto discutere molto a lavoro e prendere delle decisioni drastiche che, nella giornata di oggi, ti pesano abbastanza.

Cerca, però, di non vedere tutto nero anche se in questa domenica ti sarà difficile!

L’amore, infatti, sta iniziando a sbocciare e potrebbe rivelarsi veramente un’esperienza incredibile.

Chi è in coppia può appoggiarsi al partner per supporto ma senza esagerare: sapete essere piuttosto indisponenti quando vi ci mettete! Coraggio, avete tempo per recuperare.

Amore: 6

6 Lavoro: 4

4 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Tutti i nati sotto il segno dello Scorpione possono aspettarsi una giornata veramente splendida.

I vostri compiti sono tutti facili e li riuscite a completare in pochissimo tempo; vi è rimasta giusto una vena polemica in amore che però il partner ed i familiari vi scusano.

Oggi infatti sarete sempre più affascinanti ed adorabili e potete contare sul vostro charme per far passare sotto silenzio qualche piccolo scatto d’ira.

Insomma, una giornata tutto sommato molto bella, piena di cose da fare ma tutte da svolgere con il sorriso.

Godetevela!

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 20 Dicembre Sagittario

Ottima giornata per il Sagittario che continua a fare nuove scoperte in amore. La giornata di oggi è sicuramente intrigante, soprattutto per chi è ancora single. Ci saranno sorprese e novità, tutto grazie a Giove che inizia a lasciare il vostro segno e vi regala degli ultimi, favolosi, avvenimenti.

Sul lavoro, finalmente, siete riusciti ad imporvi dove desideravate e vi sembra che tutto stia procedendo a velocità sostenuta sulla strada che avete scelto.

Fate solo attenzione a non andare troppo veloce, perdendo pezzi importanti lungo il cammino!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

Questo è un periodo frenetico per te, caro Capricorno, e lo notano soprattutto le persone che ti stanno vicino.

Forse non te ne rendi conto ma sei brusco e sbrigativo, lasci le persone interdette. Soprattutto con il partner, quindi, ti devi aspettare qualche discussione e qualche piccola incomprensione da risolvere assolutamente.

Il lavoro procede bene, infatti, sei completamente orientato verso i nuovi progetti e tutto quello che hai da fare.

Cerca di avere più attenzione anche per i sentimenti degli altri.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Giornata tranquilla ma piena di impegni quella dell’Acquario. Non siete al massimo della forma e questo vi leva il vostro solite acume, la scaltrezza nel leggere alcune situazioni.

Per questo motivo, anche oggi, dovrete affrontare discussioni e chiarimenti che, però, andranno tutti a vostro vantaggio.

Il dato più importante, in questo momento, è relativo alla vostra forma fisica: siete stanchi ed affaticati. Se possibile prendete questa giornata come un momento di recupero per cercare di rientrare in contatto con il vostro fisico.

Anche il lavoro risentirà delle vostre condizioni se non curerete l’aspetto della salute: per il resto, per fortuna, è tutto tranquillo.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo di oggi 20 Dicembre Pesci

Momento d’oro per i Pesci che si trovano, finalmente, ad affrontare molti giorni di fila decisamente positivi e felici.

Soprattutto se siete in coppia, infatti, questo è un periodo meraviglioso che vi permette di guardare al futuro con serenità ed eccitazione.

Chi è in coppia sta per fare una scelta importante ma anche chi è single potrebbe finalmente decidere di tentare la sorte con qualcuno di nuovo!

Il lavoro procede bene, soprattutto adesso che avete trovato un nuovo equilibrio e con lui nuove soddisfazioni.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

