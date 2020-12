Tutti i programmi tv di oggi 20 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Ultima domenica prima di Natale, con molte famiglie che oggi si saranno riunite visto che dalla prossima settimana sarà impossibile spostarsi tra regioni.

Le coppie divise per lavoro si sono ritrovate e, visto che sarà impossibile uscire per cenare al ristorante, magari una buona idea potrebbe essere quella di preparare una bella cenetta romantica dentro casa.

Per terminare la serata una bella copertina, un bicchiere di vino e sdraiati sul divano o sul letto, un film o il proprio programma preferito in tv.

Per decidere tra intrattenimento, show, film o sport vi forniamo come sempre una lista aggiornata delle migliori trasmissioni disponibili stasera su digitale terrestre e canali satellitari.

Programmi tv 20 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Questa sera, per chi sceglierà l’intrattenimento, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Partiamo da Rai 1, dove è in programma la finalissima di “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici in cui i concorrenti over 66 si sfidano mettendo in mostra le loro doti canore.

Su Canale 5 il programma di Barbara D’Urso “Live, non è la D’Urso” con le storie attuali raccontate dalla presentatrice e la possibilità di interagire con lei direttamente da casa.

Sulla stessa onda, ma ovviamente in concorrenza, su La 7 c’è il programma di Massimo Giletti “Non è l’arena”, mentre su Rai 3 Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono “Che tempo che fa”.

Film in tv oggi: su Italia 1 “Il Cavaliere Oscuro”

Per chi ha deciso di godersi un bel film stasera, ci sentiamo di consigliarvi “Il Cavaliere Oscuro”: la seconda pellicola su Batman diretta da Nolan con Heath Ledger che interpreta il Joker. Per il resto come sempre vi forniamo la lista completa dei film in prima serata.

Rai 4 21:20 Il ragazzo invisibile

21:20 Il ragazzo invisibile Rai Movie 21:10 Susanna

21:10 Susanna Italia 1 21:15 Il Cavaliere Oscuro

21:15 Il Cavaliere Oscuro Rete 4 21:27 Pinocchio 2002

21:27 Pinocchio 2002 Iris 21:00 Quo vadis 1951

21:00 Quo vadis 1951 Cielo 21:15 Slow West

21:15 Slow West Rai Premium 21:20 La sposa di neve

21:20 La sposa di neve TV8 21:30 I delitti del BarLume – La battaglia navale

21:30 I delitti del BarLume – La battaglia navale NOVE 21:25 Babbo Natale non viene da nord

21:25 Babbo Natale non viene da nord Rai Gulp 20:40 Niko – Una renna per amico

20:40 Niko – Una renna per amico Rai Storia 21:10 Regalo Di Natale

21:10 Regalo Di Natale Paramount 21:10 The Green Hornet

21:10 The Green Hornet Canale 20 Mediaset 21:04 Un poliziotto ancora in prova

21:04 Un poliziotto ancora in prova Cine 34 21:01 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

Programmi di oggi: lo sport in tv

Domenica si conclude la tredicesima giornata di Serie A. Tanti gli incontri in programma già dal pomeriggio, ma la serata terminerà con i due posticipi Atalanta-Roma alle 18 e Lazio-Napoli alle 20.45 entrambi in onda su Sky.

Per chi invece è appassionato di basket Rai Sport, come consuetudine, trasmetterà un match della Serie A maschile.