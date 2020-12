È una delle difficoltà maggiori che dobbiamo affrontare quando siamo in cucina. Cosa fare quando ci sono i grumi nella besciamella?

Burro, farina e latte: quanto può essere difficile preparare la besciamella?

Come per ogni preparazione, però, anche questa incredibile salsa alla base di praticamente tutta la cucina (francese e non) nasconde delle vere e proprie insidie.

Più si tratta di fare qualcosa di semplice e più ci ritroviamo con le mani nei capelli a chiederci cosa sia andato storto.

Se anche questo è il tuo caso, non preoccuparti, abbiamo dei consigli per te!

Ecco come puoi evitare che si formino grumi e di dover buttare tutto prima ancora di iniziare a cucinare!

Grumi nella besciamella: ecco cosa fare (e cosa assolutamente no)

Partiamo dall’inizio.

La besciamella è quella salsa che, composta di soli pochissimi ingredienti, aiuta a “legare” molte delle nostre ricette.

Certo, possiamo sempre comprarla pronta ma sappiamo benissimo che farla in casa ci assicura tutto un altro risultato.

Dopotutto, infatti, non è per niente complicata da realizzare… o almeno così pare!

Il rapporto tra latte, burro e farina dovrebbe essere sempre di 1 ad 1.

Che cosa vuol dire questo?

Semplicemente che per la preparazione della ricetta classica bastano 10 decilitri di latte, 10 grammi di burro e 10 grammi di farina.

Insomma, non dovrebbe essere per niente difficile!

Ma ecco che, al momento di iniziare a preparare la besciamella, iniziano anche i problemi.

Il primo fattore è lo “spessore”.

A seconda che voi vogliate la besciamella più liquida o più spessa dovete, ovviamente, fare delle piccole modifiche agli ingredienti.

Farle alla cieca, però, vi assicura un risultato decisamente poco goloso!

Tenete a mente che il fattore importante è la farina: più ne aggiungete e più la besciamella sarà densa.

Dimezzando la sua quantità, invece, avrete una besciamella liquida.

Per evitare che si formino grumi nella besciamella, quindi, è importante avere le idee chiare sulle basi e decidere da subito che tipo di composto vi serve.

Non appena saprete cosa volete fare e avrete preparato tutti gli ingredienti, procediamo con la preparazione.

Ci sono due motivi per i quali la vostra besciamella viene con i grumi:

errori nella preparazione

temperatura del latte

Il primo errore riguarda il modo in cui, sicuramente, avete preparato la besciamella.

Questa salsa, infatti, non si crea aggiungendo gli ingredienti poco alla volta ma… in un colpo solo!

Per assicurarvi una besciamella prima di grumi dovrete, quindi, seguire alla lettera questa preparazione.

Fate sciogliere il burro a fuoco lento in un pentolino a pareti alte abbastanza da contenere il latte. Il burro non deve prendere colore!

Appena sarà abbastanza caldo, prendete la farina e versatela nel pentolino in un solo colpo.

Non fatela scendere a pioggia!

Mescolando uniformemente con un cucchiaio di legno, aspettate fino a quando il composto non si unisce, cambiando leggermente colore (dovrebbe diventare dorato) e si stacca facilmente dalle pareti della vostra pentola.

A questo punto potete aggiungere il latte, sempre tutto in una volta!

Prima di aggiungerlo, però, una raccomandazione importantissima: il latte non deve essere freddo e neanche bollente.

Va bene solo a temperatura ambiente oppure leggermente tiepido!

Se aggiungerete il latte caldo, rischiate che questo vada a “cuocere” la farina, creando, per forza di cose, i tanto detestati grumi.

Mescolate, questa volta con una frusta, e guardate con attenzione il composto. La besciamella, infatti, ha bisogno di essere girata costantemente soprattutto all’inizio.

Una volta che si sarà stabilizzata dovrete solo fare attenzione a non farla attaccare ma, per il resto, potete tranquillamente girarla di tanto in tanto.

Dopo aver aggiunto il latte, ricordatevi di abbassare la fiamma e, una volta terminata la cottura, fate pure riposare la besciamella in un tegame senza coprirla.

Assolutamente vietato usare fogli di alluminio! Qui trovate la spiegazione del perché la carta stagnola può creare dei veri e propri problemi.

Non preoccupatevi se, pur ascoltando tutti i nostri consigli, la besciamella ha comunque fatto dei grumi!

La soluzione è quella di spegnere la fiamma ed attaccare la besciamella con un mixer od un frullatore ad immersione per rompere i grumi.

Potete anche setacciare il composto, una volta che avrete finito di cuocerlo!

Insomma, non vi preoccupate, in un modo o nell’altro riuscirete a recuperare la vostra besciamella senza problemi: il timballo di Natale è salvo!