Le previsioni del meteo di giovedì 24 dicembre. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole

Oggi, giovedì 24 dicembre 2020, è la vigilia di Natale. Sarà un giorno particolare perché non lo abbiamo mai passato in casa da soli o lontani da buona parte dei nostri cari. E’ sempre consigliabile, però, dare un’occhiata al meteo, non si sa mai. Anche oggi avremo pioggia più o meno nelle stesse zone nelle quali l’abbiamo avuta nella giornata di ieri. Presto però la situazione subirà un forte cambiamento.

Proprio nelle giornate di Natale e Santo Stefano, infatti, è previsto il picco invernale sulla nostra penisola. Quindi godiamoci l’ultima giornata con temperature stabili, nonostante un po’ di pioggia, perché da domani avremo un netto cambiamento verso il basso. Oggi le temperature saranno ancora leggermente superiori alle medie stagionali, continueremo ad avere pioggia e in alcune zone cadrà anche la neve. Vediamo dove.

Previsioni meteo 24 dicembre: ancora pioggia al nord, neve ad alta quota

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi, giovedì 24 dicembre 2020 dal punto di vista meteorologico. Le zone maggiormente colpite dal maltempo saranno anche oggi quelle del nord e del versante tirrenico. Le temperature della vigilia di Natale saranno ancora miti, ma sarà l’ultimo giorno perché da domani arrivano le temperature invernali. Oggi torna anche la neve, vediamo nel dettaglio quale sarà il tempo in Italia:

Nord Italia: l’area settentrionale della nostra penisola sarà colpita da precipitazioni sparse, particolarmente intense nelle ore serali su Friuli e Veneto. Nelle altre regioni avremo nubi intense con poche possibilità di schiarite. Nevicate in calo fino a quota 800-1100 metri. Le temperature massime saranno stazionarie, comprese tra i 9 e i 14 gradi.

Centro Italia: nelle zone centrali del paese cambierà poco rispetto alla giornata di mercoledì 23. Continueremo a vedere un cielo nuvoloso soprattutto sulle regioni tirreniche, con possibilità di pioggia e brevi rovesci. Nuvoloso anche sul versante adriatico, ma non è prevista pioggia. Le temperature massime saranno stabili, comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

Sud Italia: le regioni meridionali vedranno un cielo molto nuvoloso con forti possibilità di pioggia lungo la costa campana. Sul versante adriatico e ionico, invece, avremo maggiori schiarite, specialmente nel pomeriggio. Le temperature massime resteranno stabili e comprese tra i 14 e i 18 gradi.

I mari saranno mossi o poco mossi nel nord Italia, soprattutto nel nord-est. In queste regioni potremmo vedere folate di vento nelle ore serali. Giornata meno ventilata rispetto agli ultimi giorni in Liguria. Vento forte anche sul lato tirrenico, soprattutto nell’area sorrentina. In queste zone il mare sarà molto mosso.