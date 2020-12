Quali sono le previsioni dell’oroscopo per oggi, 24 Dicembre 2020 e cioè la Vigilia di Natale? Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa giornata!

Questo sarà un Natale decisamente strano e diverso dagli altri. Nessuno dice che debba per forza essere negativo, anzi!

Leggiamo insieme le previsioni per l’oroscopo di oggi, giovedì 24 Dicembre 2020 e cerchiamo di capire, guardando la classifica dei segni, come andranno le giornate anche delle persone che amiamo.

Oroscopo di oggi 24 Dicembre 2020: previsioni segno per segno

Partiamo dalle posizioni più basse della classifica, oggi occupate da Cancro, Sagittario, Vergine e Bilancia: insomma, oggi faticherete non poco a sperimentare il mood natalizio!

Non vi preoccupate, però, le cose per voi miglioreranno presto.

A metà classifica troviamo Pesci, Gemelli, Leone ed Ariete: oggi per loro sarà una giornata tranquilla determinata, solamente, da come decideranno di porsi con gli altri.

Infine, le prime posizioni sono occupate da Toro, Scorpione, Capricorno ed Acquario: non ci può essere una Vigilia migliore di quella supportata dalle stelle!

Come ogni giorno vi ricordiamo, anche, il nostro meteo per la giornata di oggi: meglio sapere anche che cosa ne pensa il tempo di questa giornata!

Oroscopo oggi Ariete

La giornata di oggi sarà priva di eventi particolari, cari Ariete. Quello che dovrete fare, però, è cercare di capire come va la vostra situazione sentimentale.

Chi si trova in coppia, infatti, dovrà prendere una decisione molto importante: sappiamo che le feste non vi sembrano il momento più adatto per agire ma è meglio sbrigarsi!

Dal prossimo anno le stelle indicano che dovrete, assolutamente, cambiare regime ed iniziare ad occuparvi di più del lavoro.

Non rimanete indietro!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Oggi gli amici del Toro passeranno una giornata decisamente meravigliosa: sotto il profilo sentimentale troverete delle rassicurazioni che vi sono tanto mancate mentre, invece, il lavoro vi riserva qualche sorpresa.

Forse si tratta di un bonus o di una piccola vincita di denaro. In ogni caso, oggi, potrete proprio dire di aver passato una bella giornata!

Giove e Saturno hanno smesso di influire negativamente sul vostro cielo e da oggi inizia un periodo decisamente positivo per voi. Approfittatene!

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 24 Dicembre Gemelli

Giove e Saturno sono in transito nel vostro cielo e questo vuol dire che potreste essere tentati, cari Gemelli, di far saltare tutto in aria.

Sul lavoro vi sentite irrequieti, finalmente pronti a fare il grande salto. Oggi, per voi, non è una giornata negativa ma dovete ricordare che non potete cambiare tutte le carte in tavola dall’oggi al domani!

Meglio cercare di concentrarvi sui vostri affetti e sull’amore che, ultimamente, avete molto trascurato.

Amore:

Lavoro:

Salute:

Oroscopo oggi Cancro

Oggi siete tristi, cari Cancro, pieni di malinconia e stanchezza. Deve essere successo qualcosa di particolare, soprattutto perché il vostro cielo non è completamente negativo!

Il lavoro, però, vi sta veramente pesando e non riuscite più a trovare le energie per terminare i vostri compiti.

In amore vi sentite distaccati da tutti e vi comportate come se nessuno riuscisse a capirvi. Cercate di sforzarvi un po’ di più!

Anche sotto il versante fisico siete decisamente in debito: coraggio, cercate di farvi forza.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Con una Luna in ottimo aspetto gli amici del Leone possono, oggi, tirare un sospiro di sollievo.

Inutile passare la giornata di oggi cercando di avere ragioni su questioni che, poi, torneranno a farsi sentire più in là.

Cercate di sfruttare la calma che vi regalano oggi le stelle per curare al meglio il rapporto con gli altri e sanare quelle situazioni che vi hanno visto litigare duramente con qualcuno che amate.

Il lavoro, per oggi, non vi disturberà: meglio così!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Cari amici della Vergine, oggi vi ritroverete a fare i conti con una situazione sentimentale che vi fa sentire in gabbia ed intrappolati.

Cercate di fare attenzione alle parole che usate onde evitare di rovinare la giornata a tutti quanti!

Ultimamente avete sofferto parecchio, sia in casa che sul lavoro. Questa giornata, purtroppo, potreste passarla tra recriminazioni e litigate.

Cercate di riprendere il controllo di voi, magari cercando di isolarvi senza offendere nessuno!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 24 Dicembre Bilancia

Saturno ha deciso di smettere di tormentarvi ma voi, cari amici della Bilancia, siete ancora sotto la sua influenza negativa.

A risentirne, particolarmente, è l’amore che in questi giorni avete ignorato bellamente e che adesso risponde freddamente ai vostri richiami.

Cercate di concentrarvi su una situazione alla volta per evitare di creare inutili incomprensioni.

Il lavoro per ora procede a rilento, meglio ripensarci con l’arrivo dell’anno nuovo. Coraggio!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Ottima giornata per lo Scorpione: in casa e sul lavoro siete decisamente voi i capi!

Avete capito che solo cedendo, una volta ogni tanto, potete ottenere dei risultati e la vostra ritrovata emozionalità ha iniziato a dare i suoi frutti.

Adesso siete in un ottimo momento, premiati dalle congiunture astrali e pronti ad approfittarvi di tutto il bene che c’è dietro le tensioni degli ultimi giorni.

Un progetto sentimentale decisamente complicato potrebbe andare in porto proprio oggi.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

Giornata difficile per il Sagittario che paga, forse, le conseguenze di alcuni bagordi. Siete fisicamente stanchi e spossati e, nonostante abbiate tante cose da fare, vi sentite irrimediabilmente in ritardo.

Probabilmente oggi non è il giorno giusto per correre dietro a progetti troppo complicati oppure per sistemare la vostra situazione sentimentale.

Rimandate a domani le questioni meno pressanti e cercate di cavarvela: oggi, però, siete decisamente troppo stanchi per fare bene quello che dovete fare.

Amore: 6

6 Lavoro: 4

4 Salute: 5

Oroscopo oggi Capricorno

Una splendida giornata, oggi, aspetta tutti i nati sotto il segno del Capricorno. La Vigilia di natale rende sempre difficile, per voi, fare i conti con parenti e familiari.

In questo particolare momento, però, vi sentite per la prima volta a posto con voi stessi e con gli altri: merito dell’amore, che in questo periodo vi aiuta ad affrontare tutte le prove che vi pone la vita.

Insomma, sia sul lavoro che con il partner od i vostri cari state sperimentando un ottimo momento. Fatene tesoro!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Questa giornata speciale prende voi, cari Acquario, come protagonisti. Siete decisamente voi i favoriti dall’oroscopo di oggi.

La giornata sarà piena di felicità, soprattutto sotto il punto di vista sentimentale: vi sentite finalmente a capo di problemi ed ansie.

Avete conquistato quello che volevate ed oggi potete godervelo tranquillamente!

Attenti a non essere troppo arroganti o qualcuno potrebbe risentirsi.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 24 Dicembre Pesci

La giornata dei Pesci è calma e tranquilla, proprio quello che tutti vorrebbero dalla vigilia di Natale.

Avrete tempo per riflettere sui giorni scorsi e cercare di capire perché, spesso, sono proprio le persone che vi stanno vicino a rendervi le cose tanto difficili.

Cercate di guardare con speranza al futuro: le stelle indicano che tra poco dovrete prendere delle decisioni

Amore:

Lavoro:

Salute:

