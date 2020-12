By

Tutti i programmi tv di oggi 24 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Stasera è la vigilia di Natale e, nonostante il limite agli inviti e tutte le restrizioni a causa del Covid, siamo sicuri che già avete fatto la spesa per voi e per i vostri ospiti e siete pronti a preparare il cenone.

Oltre al classico scambio di doni, anche se c’è chi lo fa il 25 dicembre, ci si ritroverà tutti insieme a tavola e probabilmente cominceremo a mangiare anche prima visto che ci sarà il coprifuoco alle 22.

Durante la cena, o anche alla fine, potrete rilassarvi accendendo la tv in sottofondo e stasera, soprattutto per i più piccoli, la programmazione tv regala alcune perle. Per aiutarvi con la scelta vi andiamo a riassumere quali sono i programmi tv di stasera.

Programmi tv 24 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quanto riguarda l’intrattenimento stasera per accompagnare il cenone di Natale ci saranno due show davvero straordinari.

Su Rai 3 ci sarà il festival del Circo di Montecarlo, con tantissime attrazioni per adulti e bambini e non solo: durante la manifestazione vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti più meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

Su Canale 5 invece Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale a favore dell’emergenza Covid. Il concerto sarà trasmesso dall’Auditorium della Conciliazione di Roma e vedrà la presenza di tantissime star internazionali.

Film in tv oggi: l’imperdibile “Una poltrona per due”

Per chi ha deciso di gustarsi un bel film al termine del cenone di Natale, su Italia 1 troverà ancora una volta puntuale l’appuntamento con Eddy Murphy e “Una poltrona per due”. Per il resto ci saranno molte pellicole di animazione stasera.

Ecco la lista completa dei film in prima serata:

Rai 1 21:30 Heidi 2015

21:30 Heidi 2015 Rai 2 21:20 Alla ricerca di Dory

21:20 Alla ricerca di Dory Rai 4 21:21 Edward mani di forbice

21:21 Edward mani di forbice Rai Movie 21:10 Amore, cucina e curry

21:10 Amore, cucina e curry Italia 1 21:35 Una Poltrona Per Due

21:35 Una Poltrona Per Due Rete 4 21:22 7 spose per 7 fratelli

21:22 7 spose per 7 fratelli Iris 21:00 Die Hard – Trappola di Cristallo

21:00 Die Hard – Trappola di Cristallo Italia 2 21:10 Krampus – Natale non e’ sempre Natale

21:10 Krampus – Natale non e’ sempre Natale La 5 21:10 Il destino sotto l’albero

21:10 Il destino sotto l’albero Cielo 21:15 Shaolin

21:15 Shaolin Rai Premium 21:20 Natale in casa Cupiello

21:20 Natale in casa Cupiello La7 21:15 Le avventure di Tin Tin: il segreto dell’unicorno

21:15 Le avventure di Tin Tin: il segreto dell’unicorno La7 D 21:30 Quasi famosi

21:30 Quasi famosi TV8 21:30 Un Natale con i Fiocchi

21:30 Un Natale con i Fiocchi TV2000 21:50 Hook – Capitan Uncino

21:50 Hook – Capitan Uncino NOVE 21:25 Porgi l’altra guancia

21:25 Porgi l’altra guancia Paramount 21:10 Indiana Jones e il Tempio Maledetto

21:10 Indiana Jones e il Tempio Maledetto Spike 21:30 A-Team 2010

21:30 A-Team 2010 Canale 20 Mediaset 21:04 Il Signore degli Anelli – Le due torri

21:04 Il Signore degli Anelli – Le due torri Cine 34 21:00 Scusate il ritardo

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quanto riguarda lo sport, con i campionati di calcio in pausa per Natale l’appuntamento odierno sarebbe dovuto essere con l’America’s Cup, ma la tappa natalizia della competizione di vela è stata annullata a causa del vento debole.

Su Super Tennis comunque saranno riproposti in questi giorni dei match iconici del passato. Stasera è in programma la sfida tra Conchita Martinez e Martina Hingis.