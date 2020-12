Alcuni dei modelli più recenti di Xiaomi rendono possibile l’utilizzo di Alexa senza dover impugnare lo smartphone. Come attivare la funzione

Quante volte vi sarà capitato di dover fare una telefonata urgente mentre stavate guidando? E in questi casi, quante volte avete utilizzato l’assistente vocale del vostro telefono?

Sicuramente, se avete un telefono Android, avrete pronunciato la famosa frase “Ok Google” per attivare la funzione relativa al Google Assistant. Questa funzione era proprio quella che mancava ad Alexa, visto che per utilizzarla tramite smartphone era necessario aprire l’app relativa.

Tutto questo ovviamente era impossibile se il telefono non era nei nostri paraggi oppure ci trovavamo alla guida, facendoci optare per l’assistente di Google.

Da oggi invece, grazie alla partnership con Xiaomi, tutto ciò non sarà più necessario. Su alcuni modelli della casa produttrice cinese (e sicuramente sarà così anche per tutti i nuovi devices che saranno prodotti in futuro) è già possibile utilizzare Alexa semplicemente con i comandi vocali, proprio come quando siete a casa in compagnia del vostro Echo Dot.

Xiaomi, su quali telefoni è integrata Alexa e come attivarla

L’integrazione con Alexa al momento è disponibile su Xiaomi MI 10T, MI 10T Lite, MI 10T Pro, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9S.

Per chiunque di voi avesse o vorrà acquistare uno dei modelli con la nuova funzione disponibile, vi spieghiamo rapidamente come fare per attivarla. Ci vogliono davvero pochi minuti.

Innanzitutto bisogna accertarsi di avere aggiornato il sistema operativo MIUI all’ultima versione disponibile (attualmente è la 12). Stessa cosa vale per l’app “Qualcomm Voice Assist”, che consente allo smartphone di restare in ascolto anche quando si trova in standby per riconoscere la nostra voce.

Una volta aggiornato il tutto, basterà scaricare l’App Alexa e inserire il proprio account di Amazon (oppure crearlo da zero se ancora non ne avete uno). Fatto questo, vi basterà pronunciare la parola “Alexa” seguita poi dal comando dell’azione che vorrete fargli eseguire. E tutto comodamente a distanza.