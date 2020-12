E’ disponibile su Alexa la nuova funzione che vi permetterà di tradurre le vostre parole in altre lingue. Ecco come attivarla

Quante volte vi sarà capitato di imbattervi in situazioni imbarazzanti a causa di incomprensioni linguistiche? Quante volte vi siete trovati a dover tradurre un vocabolo o una frase affidandovi ad improbabili ricerche, per poi non riuscire lo stesso a farvi capire?

Da oggi tutto questo potrebbe finire. O almeno ci sarà chi potrà farlo al posto nostro. Stiamo parlando dell’assistente vocale di Amazon, Alexa. Tutti i possessori di Echo Dot infatti potranno accedere alla nuova funzione “Live Translation” che permetterà appunto di tradurre in tempo reale una parola o un discorso completo.

La funzione è stata da poco implementata ed ha ancora bisogno di migliorie, ma può essere davvero una soluzione efficace per i nostri problemi di traduzione. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona.

Alexa, come funziona “Live Translation”

Innanzitutto va specificato che al momento non sono supportate tutte le lingue del mondo, però ci sono sicuramente quelle più conosciute ed utilizzate come ad esempio inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.

Per fare in modo che traduzione sia avviata, non si non deve far altro che utilizzare l’apposito comando vocale “Alexa, traduci in…”. Così facendo, si attiverà la skill necessaria al funzionamento del traduttore live. Dopo aver attivato la nuova funzione, è sufficiente parlare utilizzando la propria lingua e l’assistente vocale vi riporterà in modo abbastanza accurato la traduzione in tempo reale.

Per interrompere la traduzione, invece, basterà pronunciare il comando “Alexa, stop”, utilizzato anche per mettere in stand by l’assistente vocale.

Un’altra funzione importante di “Live Translation” è relativa ai dispositivi che hanno un display integrato: in questo caso, infatti, è anche possibile visualizzare il testo di ciò che viene detto durante la conversazione e persino le relative traduzioni.

E allora che aspettate? Acquistatelo qui e correte a provare la nuova funzione dell’assistente Amazon e cominciate a fare pratica per quando ne avrete effettivo bisogno.