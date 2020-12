Tutti i programmi tv di oggi 17 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Si avvicina il Natale e in tutta Italia si respira aria di festa, anche se quest’anno le festività saranno sicuramente più ristrette a causa della pandemia e delle limitazioni che il Governo ci impone per la nostra sicurezza.

Stare tanto tempo a casa diventa sempre più complicato, e nei momenti di noia una delle cose che può venirci incontro è il nostro televisore che tra intrattenimento, sport e film può farci passare qualche ora di spensieratezza.

Dunque preparatevi una bella cenetta, mettetevi comodi con la vostra famiglia o con il vostro partner e gustatevi il vostro programma tv preferito. Non avete ancora deciso cosa vedere? A questo ci pensiamo noi, selezionando i migliori programmi della serata sia sul digitale che sui canali satellitari.

Programmi tv 17 dicembre: intrattenimento e reality oggi

In tema natalizio sicuramente starete pensando a cosa preparare per il cenone di Natale o per la vigilia di Capodanno. Lasciatevi ispirare da Masterchef che stasera torna per la sua decima edizione in diretta su Sky. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno di nuovo chiamati a giudicare i concorrenti e i loro piatti.

Su Rai1 invece andrà in onda la finale di Sanremo Giovani, dove saranno selezionati i partecipanti che saliranno a marzo sul palco dell’Ariston nella categoria “Nuove Proposte”.

Per chi vuole mischiare attualità e risate, alle 21.18 su Italia Uno ci sarà “Le Iene Show“.

A chi invece interessa l’approfondimento politico, appuntamento su Rete4 con “Dritto e rovescio” e su La7 con “Piazzapulita”.

Film in tv oggi: terzultimo film di Harry Potter

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ce n’è davvero per tutti i gusti. Segnaliamo il sesto e terzultimo episodio della saga di Harry Potter “Il principe mezzosangue”. Per il resto vi lasciamo la consueta lista con orari e canali del digitale terrestre.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 3 21:20 Il sindaco del Rione Sanita'

Rai 4 21:20 Bent – Polizia criminale

Rai Movie 21:10 Il segreto dei suoi occhi 2015

Canale 5 21:21 Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Iris 21:00 Un poliziotto alle elementari

Italia 2 21:10 The Raven

La 5 21:10 Christmas at the palace

Cielo 21:15 La battaglia dei tre regni

Rai Premium 21:20 Nozze romane

TV8 21:30 Ci vediamo domani

TV2000 21:02 Capitani coraggiosi 1996

NOVE 21:25 Il Profumo Del Mosto Selvatico

Paramount 21:10 La principessa e il gigante

Spike 21:30 Terminator

Canale 20 Mediaset 21:04 The Kingdom 2007

Cine 34 21:00 Il burbero (Film)

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per chi ama il calcio, stasera è in programma l’ultima partita valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno il Torino di Giampaolo in difficoltà. Il match sarà trasmesso alle 20.45 in diretta da Sky.

Per chi ama la pallavolo, alle 20.20 su Rai Sport ci sarà il match di Champions League tra Kamerovo e Modena.