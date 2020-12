Oroscopo di oggi, 17 Dicembre 2020: scopriamo le previsioni per tutti i segni e la classifica della giornata di oggi.

Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 17 Dicembre.

Guardiamo prima la classifica dei segni, in modo da capire come andrà la giornata, e leggiamo poi tutte le previsioni accurate per ogni segno astrologico.

Questa settimana è quasi finita: scopriamo come andrà la nostra giornata prima dell’arrivo del weekend!

Oroscopo di oggi 17 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni

I primi posti della classifica dei segni, oggi, sono occupati da Pesci, Cancro, Bilancia e Scorpione. Una giornata bellissima che vi permetterà di porre le basi della vostra felicità futura!

Nelle posizioni centrali si trovano Capricorno, Toro, Acquario ed Ariete: oggi tutto sta nella maniera in cui deciderete di affrontare la giornata. Siete voi a decidere come piegare la sorte a vostro vantaggio (o svantaggio!).

Infine, agli ultimi posti della classifica troviamo, purtroppo, Gemelli, Sagittario, Leone ed Vergine: per loro oggi sarà una giornata difficile.

Scopriamo nel dettaglio che cosa succederà nella giornata di ognuno di noi leggendo le previsioni segno per segno dell’oroscopo di oggi, giovedì 17 Dicembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata senza grossi problemi attende gli amici dell’Ariete che, finalmente, riescono a scrollarsi di dosso un po’ della negatività che li ha accompagnati ultimamente.

Partner ed amici hanno un grande bisogno di voi in questa giornata: siate generosi con il vostro tempo e verrete ripagati alla grande.

Sul lavoro avete finalmente risolto qualche problema che da tempo vi avvelenava le giornate: ora dovrebbe scorrere tutto più tranquillo.

Potreste avere qualche piccolo problemino legato alle spese: non una novità, considerato il periodo!

Cercate di tenere d’occhio il portafoglio.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Anche oggi, caro Toro, avrai bisogno di trovare il giusto equilibrio tra gli aspetti della tua vita.

In amore, infatti, ci sono problemi e discussioni, incomprensioni da chiarire ed una generale situazione di instabilità.

Ti sembra che manchi qualcosa anche se non riesci a capire bene cosa sia.

Sul lavoro, invece, in questo giorno potresti fare dei significativi passi avanti, forse a causa di una nuova proposta o, addirittura, di un deciso rifiuto di continuare una carriera.

Insomma, hai tante decisioni da prendere: più sarai calmo, meglio sceglierai.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Per tutti gli amici nati sotto il segno dei Gemelli questo sembra essere un vero periodo nero.

Un qualche problema sta funestando la vostra sensibilità riguardo le questioni emotive: c’è un dilemma da sciogliere tra di voi ed il partner.

Se siete da soli, invece, vi sentite annoiati e distratti: non volete passare tempo con nessuno se non da soli.

Il lavoro oggi potrebbe darvi qualche dispiacere: meglio lasciar perdere le nuove idee e concentrarsi sui tuoi compiti della giornata.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 17 Dicembre Cancro

Oggi sarà una giornata splendida per gli amici del Cancro che vedono, nel loro cielo, un vero e proprio dispiego di forze ed energie.

Se normalmente siete poco motivati o vi sentite stanchi, abituatevi a non sentirvi più così! L’energia vi circonda e vi permette, oggi, di portare a termine con successo gran parte delle commissioni che vi eravate prefissati.

Riuscirete a trionfare sul lavoro, grande ad un impegno continuo ma indefesso.

In amore tutto procede per il meglio, soprattutto per le coppie che stanno pensando di fare un passo in avanti piuttosto importante.

Lasciate che sia la situazione ad evolversi gradualmente e tutto andrà per il meglio.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Caro Leone, oggi devi cercare di vincere il tuo risentimento verso le persone che, a tuo parere, ti hanno trattato male.

Certo, le stelle non ti consigliano di fare pace con le persone che ti hanno ferito, però ormai stai accumulando troppo rancore per poter andare avanti serenamente.

Nei tuoi gesti e nel tuo modo di fare si nasconde una rabbia repressa che a volte, come oggi, potrebbe sbucare fuori nella maniera più incontrollata.

Cerca di fare pace con i tuoi sentimenti ed evita di riversarli nel tuo lavoro e sulle persone che ti stanno vicino.

Oggi devi cercare di praticare la calma: ci riuscirai?

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Gli amici nati sotto il segno della Vergine, oggi, dovranno trovare il modo di riequilibrare la loro vita.

Avete veramente seppellito l’amore sotto una profonda coltre di indifferenza e state iniziando a pagarne le conseguenze.

Vi sentite soli ma non sapete a chi rivolgervi: faticare a trovare una faccia amica ma, purtroppo, non avete nessuno da incolpare.

Il lavoro sta procedendo speditamente, anche troppo, e vi sembra di trovarvi indietro, di non saper più quale strada imboccare.

Coraggio, oggi è solo una giornata: ne avrete tante altre per cambiare direzione alla vostra vita!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Ottima giornata per gli amici nati sotto il segno della Bilancia: oggi vi sembra di faticare sul lavoro ma, in realtà, si tratta solo di trovare l’energia giusta per il collega giusto.

Soprattutto se lavorate a stretto contatto con qualcuno, infatti, dovrete attendere qualche momento prima di riuscire ad entrare in sintonia.

Non preoccupatevi, però, le stelle di oggi vi guardano con benevolenza e si assicurano che ogni vostro passo sia accompagnato dal successo!

L’amore, in questo momento, ha decisamente assunto i connotati di un’avventura misteriosa: vi lascerete andare oppure tornerete ad un cammino illuminato (ma solitario)?

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 17 Dicembre Scorpione

Anche per lo Scorpione, oggi, si preannuncia una bellissima giornata. Il tuo carisma attira intorno a te persone che ti amano e ti supportano: approfittane per imparare a parlare di più dei tuoi sentimenti!

Oggi, infatti, avrai sicuramente a che fare con qualche situazione difficile che saprai risolvere brillantemente, nonostante i problemi.

Ti manca, però, qualcuno con cui sfogarti senza sentirti giudicato: ti basterà guardarti intorno, però, ed approcciarti agli altri con calma per risolvere i tuoi problemi!

Sul lavoro non hai problemi, l’unica nota negativa riguarda le spese: ci sarà un’uscita di denaro inaspettata ma niente che tu non possa ammortizzare in futuro.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi è una giornata difficile per te, caro Sagittario.

Ti ritroverai molto spesso sull’orlo delle lacrime e, forse, senza neanche sapere il perché. Sicuramente, sul lavoro, la situazione è delicata: forse ti trovi in rotta con i colleghi o addirittura con un superiore.

Le stelle indicano che hai un grosso conflitto da risolvere: forse, proprio oggi, sarà il momento in cui verrà a galla.

Cerca di trovare conforto nel piacere per quello che fai e sforzati di trovare il modo di uscire dai soliti schemi.

In amore non ci sono problemi ma la tua tristezza potrebbe complicare qualche situazione già delicata.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Oggi, caro Capricorno, hai bisogno di tutta la sicurezza alla quale puoi attingere. Ti sentirai un po’ fuori fase ed insicuro dei tuoi risultati: una condizione decisamente strana per te!

Forse qualcuno ha messo in dubbio le tue scelte lavorative oppure ti è arrivata una brutta notizia sul luogo di lavoro: insomma, oggi meglio cercare di concentrarsi sulle cose positive!

Per fortuna, in amore ed in famiglia, hai tante persone che in questo momento ti supportano e ti amano con tutto il cuore. Rivolgiti a loro per avere tutto il loro supporto!

Amore: 8

8 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Oggi è una giornata così così per i nati sotto il segno dell’Acquario.

L’amore, principalmente, è il campo che vi dà più problemi: l’opposizione di Venere, infatti, tende a farvi sentire soli ed inutili.

Non riuscite a vedere il valore che avete agli occhi degli altri e diventate scontrosi e poco comunicativi: oggi si creeranno sicuramente dei problemi!

Sul lavoro oggi sarà meglio cercare di prefissarsi un obiettivo (raggiungibile) ed attenersi a quello.

Se sovrapporrete troppe cose l’una sull’altra rischiate di far crollare tutto!

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 17 Dicembre Pesci

Una splendida giornata attende oggi tutti gli amici nati sotto il segno dei Pesci: finalmente!

Dopo tanto tempo passato in conflitto con le stelle ed i pianeti oggi ritrovate, con gioia, un po’ di serenità.

I rapporti sentimentali, soprattutto, oggi saranno illuminati da una buona stella: potete chiarire situazioni ingarbugliate oppure, semplicemente, godervi la compagnia dei vostri cari.

Sul lavoro siete in piena ripresa e sentite i benefici in tutto il vostro fisico: oggi sarete felici e tranquilli, riuscirete a portare a termine i vostri compiti e vi rimarrà anche tempo per dedicarvi a voi stessi.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Come al solito non dimenticatevi di dare un’occhiata alle previsioni del meteo per oggi, giovedì 17 Dicembre.

Non vorrete di certo mancare l’appuntamento con l’ombrello dopo aver fatto attenzione a quello che vi dicono le stelle!