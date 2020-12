By

Le previsioni del meteo per domani giovedì 17 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature

Ci avviciniamo progressivamente all’inverno, ma per ora le temperature più basse sembrano ancora tardare ad arrivare. Per quel che riguarda le previsioni meteo di domani giovedì 17 dicembre potete stare abbastanza tranquilli, non servirà coprirvi troppo.

Il trend sulla nostra penisola sarà infatti quella di un rialzo delle temperature massime, con picchi di 18 gradi al sud e di 11 gradi al nord.

Anche per quel che riguarda le piogge, la maggior parte di noi potrà uscire di casa per andare a lavorare o fare la spesa senza dover portare con se l’ombrello. Saranno pochissime infatti le zone bagnate in Italia domani.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni del tempo della giornata di domani.

Previsioni meteo 17 dicembre: poche piogge e temperature in aumento

Entrando più nel particolare, dividiamo la nostra penisola tra Nord Centro e Sud e andiamo a vedere che tempo farà domani e dove pioverà

Nord Italia

Nella parte settentrionale dell’Italia cieli nuvolosi con possibilità per qualche debole pioggia sulla Liguria. La zona alpina invece sarà più soleggiata. Temperature in aumento, con le massime che saranno comprese tra 7 e 11 gradi.

Centro Italia

Anche qui, come al nord, avremo cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi con qualche debole pioggia sulla Toscana interna. Nella zona delle regioni Adriatiche, invece, ci saranno più schiarite. Le temperature restano stabili ma comunque al di sopra della media stagionale, con massime comprese tra 11 e 15 gradi.

Sud Italia

Al Sud domani sarà decisamente una bella giornata, con clima in prevalenza soleggiato eccetto per il passaggio di nubi irregolari ma senza effetti degni di nota. Le temperature sono decisamente gradevoli, con massime comprese tra 14 e 18 gradi.

Dunque per quel che riguarda giovedì 17 dicembre 2020 la maggior parte di noi potrà godersi una giornata calda e asciutta soprattutto durante il giorno.