Durante la puntata di oggi di pomeriggio cinque, la bellissima presentatrice Barbara D’Urso scoppia in lacrime. Scopriamo cosa è successo

Pomeriggi intenso per la nostra amata Barbara d’Urso. Durante la puntata di oggi, nell’attesa del miracolo di San Gennaro, nello studio di Pomeriggio Cinque l’ospite al centro della discussione era la sensitiva, anche se così a lei non piace essere definita, Sissi. La signora dopo aver raccontato delle esperienze che la sua dote le aveva fatto vivere, era al centro di commenti critici di Paolo Brosio e dello scettico Cecchi Paone, frequentatori assidui del salotto di pomeriggi 5. Barbara, da buona padrona di casa, provava a calmare gli animi del dibattito garantendo in prima persona sulla attendibilità delle storie raccontate (come tutte quelle della sua trasmissione).

La signora Sissi (la sensitiva sperando di non offendere nessuno) con molta calma e con voce decisa interrompe la conduttrice dicendo: “Io dico due cose, io ho delle foto in cui c’è il viso dell’entità che se ne è andata, te le posso far vedere in qualsiasi momento.” Dopo una piccola pausa, che ha arricchito quel tanto che basta il momento, continua dicendo: “Devo dire una cosa, sai che io non faccio contatti– con le entità- in pubblico, però qua c’è una signora che mi stà dicendo una cosa molto precisa che poi non so di chi è e se vorrà, il contatto glie lo farò dopo. C’è una signora bellissima degli anni ’50 da come è vestita, è morta giovane di una malattia molto brutta, e dice di dover dare un messaggio meraviglioso a Titti“. Durante le parole della sensitiva l’espressione serena di Barbara D’urso gradualmente cambia. Gli occhi si fanno lucidi e sul mento appaiono fossette che prima non c’erano, le labbra in un continuo movimento per nascondere la commozione che le stanno suscitando quelle parole.

Ma arriva il momento di parlare per Barbara e la voce è rotta dalla commozione. La signora Sissi continua dicendo: “Io non so se sia uomo o donna– il destinatario del messaggio”. Solo allora riesce a stento ad interrompere l’ignara sensitiva che sembra ancora di non aver capito chi fosse Titti.

Beh ai nostri occhi è sembrato più che evidente per chi fosse il messaggio nonostante la brava Barbara Titti D’Urso abbia provato, riuscendoci alla grande, a sviare dalla sua situazione dicendo che è stato un momento di debolezza “Questo potrebbe essere un segnale, magari lei ha letto un mio libro ed ha letto che mia mamma mi chiamava Titti da piccola” e per giustificare la sua prima reazione dice: ” che io ci creda o non ci creda è normale che detto cosi in un secondo…”. L’unica prova che la sensitiva Sissi dica la verità o meno ce la potrebbe dare proprio la nostra Barbara.