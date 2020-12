Come mai si dà il bacio sotto il vischio? la tradizione ha origini antichissime e sapere la verità ti lascerà a bocca aperta.

Una leggenda che affonda le proprie radici nel mondo nordico antico. Un tempo di eroi e di divinità i cui tratti sono molto simili a quelli degli dei della antica Grecia che conosciamo meglio.

Il vischio e la tradizione del bacio sotto di esso hanno proprio radici che affondano nelle relazioni fra le antiche divinità che oggi vediamo presenti nei molteplici film della Marvel di cui un tipico esempio sono i personaggi di Thor e Loki.

Proprio loro sono i personaggi principali della leggenda che ha dato origine alla tradizione del bacio sotto al vischio che ci accompagna tutt’ora e ci offre momenti di romanticismo vero ed intenso.

Vediamo in dettaglio di cosa stiamo parlando.

La leggenda del bacio sotto al vischio e la dea Freya

Secondo la leggenda di origine nordica Freya aveva due figli, Thor e Loki. Mentre il primo era buono ed amato da tutti quanti, Loki era invece molto più oscuro e dall’animo inquieto. Quest’ultimo, profondamente geloso del fratello, aveva deciso di volerlo uccidere.

Appena la madre venne a conoscenza di tutto ciò cercò di proteggere Thor ed di conseguenza andò a chiedere aiuto alle divinità Terra, Aria, Fuoco ed Acqua ed anche a tutti gli animali e le piante.

Freya fece loro giurare di aiutare il suo primogenito fino alla fine e di proteggerlo da ogni tentativo che il fratello avrebbe potuto compiere per togliere la vita al fratello Thor.

Loki, che era molto furbo, scoprì che la madre non si era rivolta ad una pianta, che non viveva né sopra né sotto terra: il vischio. Il Dio decise a quel punto di intrecciare i rami di questa pianta e fece così un dardo appuntito che diede al Dio cieco dell’inverno. La freccia scagliata dall’arco del Dio inverno colpì Thor che purtroppo non riuscì a sopravvivere.

Tutti gli elementi, la Terra e l’Aria, l’Acqua ed il Fuoco si rattristarono per la morte del giovane Dio e per tre giorni e tre notti provarono in ogni modo possibile a farlo ritornare in vita, ma senza alcun successo.

La madre, Freya, rassegnata e disperata per tutto ciò che le era accaduto, scoppiò in un pianto che manifestava tutto il suo dolore sul corpo del figlio che purtroppo non era riuscito a sopravvivere al dardo fatto di vischio. Magicamente, le lacrime sincere della madre, a contatto con il dardo di vischio, diventarono le bacche perlate di un colore accesso della pianta ed il giovane che poco prima era morto tornò in vita.

Così Freya, che fortunatamente aveva ora in vita entrambi i suoi figli, piena di gioia per quanto accaduto, decise di ringraziare con un bacio chiunque fosse di passaggio sotto l’albero su cui cresceva il vischio.

Da quel giorno la Dea madre decise che le persone che passavano sotto a quella pianta si dovevano dare un bacio, per avere la sua protezione eterna. Un simbolo della vita e dell’amore che sconfigge anche la morte.