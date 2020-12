Barbara d’Urso ha fatto una precisazione dopo la diretta di Pomeriggio 5, ammettendo che lei non si sarebbe mai permessa di farlo.

Barbara d’Urso è da sempre uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo. Di recente la conduttrice di Pomeriggio 5 è finita nell’occhio del ciclone per aver confidato, durante un’intervista concessa al settimanale Oggi, di aver ricevuto numerose proposte nel campo politico e che prima o poi valuterà di accettare.

Da quest’affermazione sono nate numerose polemiche che hanno strumentalizzato, e in parte inventato, parte delle sue dichiarazioni. In che modo? C’è chi ha sostenuto che la bella conduttrice partenopea puntasse addirittura a diventare il Presidente della Regione Calabria.

Beh, nulla di più falso. Barbara, sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a specificare che lei non ha assolutamente intenzioni del genere, in quanto non ha le competenze, ma si è soltanto limitata a dire che prima o poi scenderà in politica.

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso non scende in politica

E volevo ringraziarvi tanto anche per l ultima puntata di stagione di Domenicalive..❤️punte di duemilionottocentomila spettatori!!!vi amooooo ❤️e torniamo il 10 gennaio😜 #colcuore❤️ pic.twitter.com/zAsggVd4Rk — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 14, 2020

Barbara d’Urso, nel video che trovate qui in alto, ha ammesso che per il momento ha soltanto intenzione di voler continuare con la sua carriera televisiva. Tant’è che domani aspetta il suo fedele pubblico con la consueta diretta di Pomeriggio Cinque perchè ora di politica non ne vuole proprio sapere.

“Non mi sarei mai permessa di dire una cosa del genere, di voler diventare il Presidente della Regione Calabria” ha precisato la conduttrice, cheè rimasta senza parole a Pomeriggio 5. “Io non sono nessuno, non mi permetterei mai. Prima o poi scenderò in politica, ma non ora perché farò televisione per molto tempo ancora“ ha concluso, chiarendo una volta e per tutte come stanno le cose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara d’Urso non scenderà in politica, ma non esclude che un giorno in futuro non possa farlo mettendosi alla prova anche in questo campo, visto che molti hanno esultato all’idea di essere rappresentati da lei.