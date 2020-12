Le previsioni del meteo per domani venerdì 25 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature

Siamo arrivati a Natale ed in questo giorno di vigilia tutti ci domandiamo che tempo farà domani. Come preannunciato e come avrete notato, negli ultimi due giorni l’Italia è stata colpita, dove lievemente e dove con più violenza, da un’ondata di maltempo.

Il picco è previsto proprio per domani 25 dicembre a causa della Bora che irromperà sul nordest d’Italia per poi spostarsi via via sulle altre regioni. Sarà quindi un Natale più freddo rispetto ai giorni precedenti e con tanta pioggia.

In alcune zone nevicherà anche a bassa quota. Andiamo a scoprire insieme quali saranno le regioni più colpite dal maltempo e che tempo farà domani a Natale.

Previsioni meteo 25 dicembre: neve e pioggia su tutta l’Italia

Entrando più nel particolare, dividiamo la nostra penisola tra Nord Centro e Sud e andiamo a vedere che tempo farà domani, dove pioverà e dove nevicherà.

Nord Italia

Per quel che riguarda le regioni settentrionali tempo in miglioramento su Alpi e Pedemontane, mentre altrove sarà instabile con piogge e nevicate fino a bassa quota, specie su basso Piemonte ed Emilia Romagna. In Pianura Padana prevista neve anche a 200mt. Temperature in calo, con massime tra 5 e 8 gradi.

Centro Italia

Anche al centro il clima subirà un ulteriore peggioramento rispetto alla vigilia con piogge, rovesci e temporali diffusi. Ci saranno nevicate sugli Appennini fino a quote collinari. Anche al centro le temperature caleranno, con massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Sud Italia

Al Sud Italia non sono previste nevicate, ma il clima peggiora durante il giorno ed entro la serata su Sicilia, Calabria e Campania con piogge e temporali, mentre su Ionio e Salento cielo nuvoloso con poche piogge. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi.

Come avete potuto leggere, sarà un Natale pieno di neve praticamente su tutta Italia escluso il sud. In alcune zone nevicherà anche a bassa quota. Piogge sparse su tutta la penisola e temperature decisamente in calo. Buon Natale a tutti!