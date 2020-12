Le previsioni del meteo di venerdì 25 dicembre. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole

Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, è Natale. Il meteo per questa giornata è sempre molto gettonato, soprattutto per chi è abituato a spostarsi per andare a pranzare fuori casa, al ristorante o dai parenti. Quest’anno non potrà essere così ma vale sempre la pena informarsi su cosa ci riserva il meteo per questa particolare giornata. Come già annunciato negli ultimi giorni, da oggi arriva veramente il clima invernale, tipico di questo periodo.

Oggi, infatti, è previsto il picco di maltempo a causa della Bora che irromperà sul nordest italiano, per poi spostarsi sulle altre regioni. Il maltempo, infatti, colpirà anche la Lombardia orientale, l’Emilia Romagna e poi, nel corso della giornata, le regioni del centro e del sud Italia. Possibilità di vedere neve in collina sull’Emilia e nelle regioni appenniniche del centro, al sud avremo forti rovesci e tanto vento. Neve anche al sud sopra i 1000 metri.

Previsioni meteo 25 dicembre: arriva la Bora, pioggia e neve sull’Italia

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi, venerdì 25 dicembre 2020 dal punto di vista meteorologico. Come se fosse un film, sarà un Natale pieno di neve in tutta Italia, tranne che al sud, dove vedremo fioccare soltanto sopra i mille metri di altitudine. In alcune zone del centro-nord Italia nevicherà anche a bassa quota. Avremo una giornata molto bagnata su tutto il territorio nazionale, con temperature decisamente in calo ovunque. Ecco il dettaglio delle previsioni meteo di oggi.

Nord Italia: nelle regioni settentrionali avremo un leggero miglioramento del tempo nelle zone alpine, mentre sarà instabile con piogge e nevicate fino a bassa quota altrove, soprattutto sul Piemonte meridionale e sull’Emilia Romagna. In Pianura Padana sarà possibile vedere la neve anche a 200 metri di altitudine. Le temperature massime saranno in calo, comprese tra i 5 e gli 8 gradi.

Centro Italia: nelle aree centrali della nostra penisola avremo un netto peggioramento del tempo, con piogge, rovesci e temporali diffusi ovunque. Sugli Appennini avremo neve anche a quote collinari. Temperature massime in calo, comprese tra gli 8 e i 12 gradi.

Sud Italia: nelle zone meridionali del paese non sono previste nevicate, se non ad alta quota, sopra i mille metri. Il clima però peggiorerà durante la giornata e in serata avremo piogge e temporali su Campania, Sicilia e Calabria. Le temperature massime resteranno stabili, comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Sarà una giornata molto ventilata in tutta l’Italia, soprattutto nelle regioni del nordovest sin dalle prime ore del mattino. Nel corso delle ore pomeridiane e serali avremo forti raffiche anche nel resto del territorio, soprattutto in Romagna e sul versante tirrenico meridionale. I mari saranno mossi o molto mossi ovunque, in particolare nel Veneto.