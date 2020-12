Buon Natale! Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi, 25 Dicembre 2020 e cerchiamo di capire come andrà il nostro Natale.

Se queste feste non saranno, certamente, paragonabili a quelle degli anni passati, abbiamo sempre una certezza.

Le previsioni delle stelle!

Scopriamo insieme quali sono le previsioni per ogni segno dello zodiaco e la classifica dei segni per la giornata di oggi, 25 Dicembre.

Oroscopo di oggi 25 Dicembre 2020 : previsioni segno per segno

Ottima giornata per Toro, Scorpione Capricorno ed Acquario: questo Natale si rivela essere esattamente quello che speravate!

Bilancia, Vergine, Sagittario e Pesci si trovano a metà classifica: la giornata di oggi sarà calma e riflessiva, piena di avvenimenti ma senza grandi scossoni.

Invece, purtroppo, Gemelli, Cancro Leone ed Ariete occupano le posizioni finali della classifica delle stelle: questo Natale, decisamente, non è andato come vi aspettavate.

Coraggio, però, l’anno sta finendo e con lui anche moltissimi dei nostri problemi!

Leggiamo ora le previsione accurate, segno per segno, per la giornata di oggi; non scordatevi, anche, di dare una controllata al meteo di Natale!

Oroscopo oggi Ariete

Caro Ariete, ci dispiace che questo Natale non sia andato e non andrà come volevi tu. Sicuramente stai soffrendo la mancanza di qualcuno che ti è stato tanto vicino e non sai proprio come combattere la nostalgia.

Anche se questa è una brutta giornata, da parte nostra non possiamo far altro che dirti di tenere duro e di pensare al futuro che migliorerà moltissimo soprattutto a partire dal 2021.

Coraggio; non sei solo!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Un bellissimo Natale aspetta tutti coloro nati sotto il segno del Toro; vi sentite felici ed appagati perché, nonostante la situazione difficile, siete in ottimi rapporti con tutti i vostri cari.

Non possiamo far altro che essere felici per voi!

Questa sarà una giornata piena di serenità che, ultimamente, vi era molto mancata. Non preoccupatevi di niente ma se doveste parlare di programmi o progetti con una persona cara, drizzate le orecchie.

Le stelle dicono che oggi potrebbe essere piantato il seme di qualcosa che si concretizzerà in primavera.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 25 Dicembre Gemelli

Anche i Gemelli, oggi, non si sentiranno felici ed allegri come vorrebbe la giornata. Il motivo è, principalmente, che la pausa natalizia arriva in un momento veramente complicato per voi.

Vorreste mettere mano ai vostri progetti, cercare di lavorare il più possibile ed esprimervi tramite la vostra creatività e, in questo momento, non potete.

Cercate di pensare che questo momento di stacco vi servirà in futuro e, invece di passarlo imbronciati, pensate a ricaricare le energie.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

La giornata del Cancro, oggi, sarà particolarmente nervosa. Chiusi in casa, senza la possibilità di prendere neanche una boccata d’aria sarete estremamente sensibili a tutte le piccole tensioni che ci sono in famiglia.

Cercate di prendere la giornata come viene, senza concentrarvi troppo sulle emozioni degli altri ma mettendo, invece, al primo posto le vostre.

Oggi è andata così ma non preoccupatevi: presto la situazione migliorerà!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Cari Leone, questo Natale purtroppo per voi sarà all’insegna della polemica. La Luna è nel vostro segno ma in posizione dissonante e vi rende svogliati, pronti ad arrabbiarvi per un nonnulla.

Questa situazione si genera, però, anche da una decisa contrapposizione che, da qualche tempo, sta avvelenando le vostre giornate.

Per oggi, per quanto possibile, cercate di ricacciare il vostro malumore tra le coperte e cercate di concentrarvi sulle cose positive che avete nella vita.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Oggi sarà un Natale decisamente malinconico per gli amici nati sotto il segno della Vergine. Farete fatica a distaccarvi dai vostri ricordi e malinconici sospiri; per fortuna, però, non tutto va malissimo!

Siete consapevoli che il futuro è pieno di sorprese, che arriveranno molto presto.

Insomma, oggi si tratta solo di affrontare una giornata che vi eravate immaginati in modo molto diverso.

Non preoccupatevi, però, tutto andrà per il meglio e, forse, riuscirete anche a farvi una bella risata!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 25 Dicembre Bilancia

Giove e Saturno sono in posizione decisamente importante per voi, cari Bilancia. Questo vuol dire che la giornata di oggi, sebbene non sarà né troppo brutto e né troppo bella, sarà comunque piena di riflessioni importanti.

Soprattutto sotto il punto di vista sentimentale, infatti, avete tantissime decisioni da prendere e poco tempo per farlo!

Oggi cercate di pensare al futuro con occhio concreto, valutando le vostre scelte e decidendo quale strada imboccare. E godetevi il Natale!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Una bellissima giornata per lo Scorpione che, quest’anno, riesce a vivere il Natale che ha sempre desiderato.

Pacato, tranquillo, senza troppe persone a cui dare attenzioni che preferite conservare solo per le persone a cui volete davvero bene.

La giornata di oggi sarà ricca di positività e potrete prenderla come un vero momento per ricaricarvi di energie dopo un periodo decisamente difficile.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

Una giornata tranquilla per il Sagittario, che si trova in una condizione particolare. In questo momento, infatti, state aspettando qualcosa o qualcuno; volete che siano loro a fare un passo nella vostra direzione e, quindi, siete fermi ad attenderli.

Non sarà un Natale triste o difficile, però di certo non siete spensierati e felici come vostro solito.

Sfruttate questa giornata per divertirvi ma cercare anche di capire che cos’è che vi manca nella vita!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Bellissima giornata per il Capricorno che passa un Natale felice, circondato dai suoi affetti o da quello che preferisce.

Insomma, anche il 25 Dicembre andrà esattamente come volete voi: non male!

Siete stati molto occupati con il lavoro e, adesso, vi state godendo qualche giorno di meritato riposo.

Le stelle indicano che oggi potrebbe esserci anche un colpo di fortuna non indifferente!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 25 Dicembre Acquario

Per l’Acquario, domani, sarà un Natale decisamente felice. Riuscirete a stare lontani da commenti acidi e godervi, tranquillamente, quelle poche persone che potete vedere.

Solitamente, a Natale, vi fate prendere dalla tensione e finite per parlare troppo, ferendo qualcuno che vi sta molto vicino.

Questo Natale, invece, siete privi di ansie e lo passerete con molta calma e felicità, finalmente!

Cercate di tenere sott’occhio le spese che sono l’unica cosa che potrebbe crearvi qualche problema.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Il Natale dei Pesci sarà sicuramente felice e sereno; l’unico motivo per il quale non siete nella parte alta della classifica è che, ultimamente, siete stati piuttosto tristi e malinconici ed oggi fate fatica a lasciarvi andare.

Cercate di pensare in un’ottica positiva: la giornata di oggi sarà felicissima, vi troverete esattamente dove volete essere.

Certo, probabilmente vi manca qualcuno di caro vicino che non avete potuto vedere o con il quale dovete ancora riallacciare i rapporti.

Ma la giornata di oggi è solo un preludio di un periodo più sereno, che vi aspetta a partire anche e soprattutto dal 2021.