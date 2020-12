Tutti i programmi tv di oggi 25 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Siamo giunti al Natale più controverso degli ultimi anni a causa del virus che ha bloccato e condizionato la vita di tutto il mondo. Nonostante questo siamo sicuri che oggi passerete una bella giornata con un bel pranzo ed i vostri affetti più cari attorno al tavolo.

Poi, dopo aver pulito e sistemato casa, è sempre bello rilassarsi sul divano o sul letto guardando il proprio programma tv preferito. A Natale, come sempre, le programmazioni ordinarie lasciano spazio ad altre trasmissioni.

Ecco dunque che, onde evitare confusione, vi lasciamo come sempre la nostra selezione dei migliori programmi tv di stasera: c’è di tutto, intrattenimento, cinema, sport e spettacoli vari. Non vi resta che proseguire nella lettura e scegliere cosa vedere stasera.

Programmi tv 25 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Stasera per quel che riguarda gli show e l’intrattenimento ci sarà su Rai3 il classico appuntamento con Massimo Ranieri ed il suo “Qui e adesso“. Lo spettacolo, che ormai avete imparato a conoscere, celebra i 50 anni dell’artista e anche stasera sarà pieno di ospiti illustri.

Su Italia 1 invece ci sarà lo show di Paolo Ruffini “Up & Down”, che ovviamente vuole aiutarci a farci riflettere in questi giorni di festa. Si tratta di uno spettacolo messo in scena con la collaborazione di ragazzi e ragazze affette da sindrome di down che invece di rassegnarsi alla loro problematica hanno invece tanto entusiasmo e forza.

Su La7 ci sarà invece il consueto appuntamento con Maurizio Crozza ed il suo “Fratelli di Crozza”.

Film in tv oggi: Via col vento

Per chi ha deciso di guardarsi un bel film, stasera ci saranno dei grandi classici intervallati da alcune pellicole di animazione. Per gli amanti dei film romantici, come non scegliere “Via col vento” in onda su Rete 4.

Questa la lista di tutti i film in prima serata:

Rai 1 21:40 Gli eroi del Natale

21:40 Gli eroi del Natale Rai 2 21:05 Natale al Plaza

21:05 Natale al Plaza Rai 4 21:20 Peter Pan

21:20 Peter Pan Rai Movie 21:10 Pane, amore e fantasia

21:10 Pane, amore e fantasia Canale 5 21:21 Natale da chef

21:21 Natale da chef Rete 4 20:32 Via col vento

20:32 Via col vento Iris 21:00 58 minuti per morire – Die Harder

21:00 58 minuti per morire – Die Harder Italia 2 21:10 Komodo vs Cobra

21:10 Komodo vs Cobra La 5 21:10 Lo spirito del Natale

21:10 Lo spirito del Natale Rai Premium 21:20 L’uomo che cavalcava nel buio

21:20 L’uomo che cavalcava nel buio La7 21:15 Chicago

21:15 Chicago TV8 21:30 Un Natale per due

21:30 Un Natale per due Italia 7 Gold 21:15 Il grande silenzio

21:15 Il grande silenzio TV2000 21:18 Piccole donne 1949

21:18 Piccole donne 1949 Rai Gulp 21:30 Niko e Johnny – Due renne nei guai

21:30 Niko e Johnny – Due renne nei guai Paramount 21:10 Senti chi parla

21:10 Senti chi parla Sky Uno 21:15 Tutti per 1 – 1 per tutti

21:15 Tutti per 1 – 1 per tutti Spike 21:30 Il Tempio di Fuoco

21:30 Il Tempio di Fuoco Canale 20 Mediaset 21:04 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re

21:04 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re Cine 34 21:00 Non ci resta che piangere

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quanto riguarda lo sport, con i campionati di calcio in pausa per Natale l’appuntamento odierno sarebbe dovuto essere con l’America’s Cup, ma la tappa natalizia della competizione di vela è stata annullata a causa del vento debole.

Su Super Tennis comunque saranno riproposti in questi giorni dei match iconici del passato. Stasera è in programma la sfida tra Justine Henin e Maria Sharapova.