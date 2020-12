Massimo Ranieri, il suo nuovo show: gli ospiti e dove vederlo in tv

Massimo Ranieri torna in tv con il suo nuovo show dal teatro Sistina a Roma. “Qui e adesso” andrà in onda su Rai 3 e celebrerà i suoi 50 anni di carriera

Tutto pronto per il nuovo ritorno in tv del grande Massimo Ranieri. Questa sera, giovedì 3 dicembre, l’artista presenterà la prima puntata del suo nuovo show “Qui e Adesso”. Lo spettacolo andrà in onda dal teatro Sistina di Roma, e celebrà i 50 anni di carriera dell’eclettico artista napoletano. Cantante, attore, conduttore, ballerino: Massimo Ranieri sa fare tutto e bene, con il suo stile inconfondibile. Lo show sarebbe dovuto andare in onda una settimana fa, ma l’attore ha voluto rinviarlo a causa della morte di Diego Armando Maradona. L’attore è rimasto colpito dalla scomparsa del suo idolo e in segno di rispetto ha rinviato la trasmissione.

Massimo Ranieri torna in tv col suo nuovo spettacolo

“Qui e Adesso” vedrà quattro puntate, di cui l’ultima sarà trasmessa alla vigilia di Natale, motivo in più per rispettare le restrizioni del nuovo Dpcm. Assieme a Ranieri ospiti fissi The Jackal e Maria Di Biase. Tra gli ospiti anche Gianni Morandi. Ma cosa accadrà in questo primo appuntamento? Oltre a Morandi, saranno ospiti dell’artista napoletano anche Giuliano Sangiorgi, cantante dei negaramaro, e l’attrice Cristiana Dell’Anna, nota per il suo ruolo in Gomorra.

Gli ospiti saranno intervistati da Ranieri, ma si esibiranno in vesti inedite e sorprendenti, trascinate dal vulcanico conduttore. Il padrone di casa si esibirà tra i suoi classici e arrangiamenti nuovi, tra i quali le produzioni del suo ultimo disco, uscito il 27 novembre. L’ingrediente fondamentale sarà la musica, con l’orchestra diretta da Flabio Mazzocchi e il duo musicale “Le EbbaneSis“.

“Qui e Adesso”: dove seguirlo in tv e streaming

Il programma è stato scritto da Massimo Ranieri, con Gualtiero Pierce e Stefano Sarcinelli. La regia è di Stefano Vicario. L’appuntamento è per questa sera in tv su Rai 3 alle ore 21.20, per quattro puntate in onda il giovedì, anche in HD sul canale 503 del DTT. Lo show si potrà seguire live in streaming anche su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per interagire sui social è #quieadesso.

