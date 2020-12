Come creare inviti personalizzati online e stupire tutti

Gli inviti personalizzati danno sempre un tocco di originalità ed eleganza alle vostre feste. Scoprite come crearli online

Le feste di Natale sono in arrivo e, nonostante la pandemia e le restrizioni che dovremo rispettare, è sempre una buona occasione per stare in famiglia e con i propri cari.

Il nuovo DPCM potrebbe anche prevedere una limitazione agli inviti per le persone non conviventi: sarà insomma un cenone ristretto quello che ci si prospetta.

Ma, ad ogni modo, per le poche persone che potrete ospitare nella vostra casa se siete in cerca di un’idea originale, sarebbe carino recapitare loro degli inviti personalizzati.

Crearli non è mai stato così semplice. Ci sono infatti molte applicazioni e siti online che in pochi minuti vi consentiranno di costruire il vostro invito su misura.

Ricordatevi che potrete utilizzarli anche per altri eventi, come compleanni o cerimonie. Alla fine anche questa pandemia passerà e imparare a crearli vi tornerà utile in futuro quando si potrà tornare a festeggiare in compagnia.

Come creare inviti personalizzati: due app facili da usare

Entrambe le app che vi proponiamo oggi in grado di creare inviti personalizzati sono disponibili sia per Android che per IOS, in modo da poterle utilizzare sul vostro dispositivo preferito.

Quali sono le app migliori? Sul mercato ce ne sono tante ma quelle più semplici da usare sono Canva e Inviti per Feste di Compleanno.

Partiamo da Canva: una volta scaricata l’applicazione dal vostro store, il primo passo da compiere è iscriversi.

Per creare il vostro account basta compilare i due campi con la vostra email e una password a vostra scelta. In alternativa è possibile cliccare su “Iscriviti con Facebook” o “Iscriviti con Google” per poter rendere la procedura ancora più semplice.

Una volta avviata l’app, cercate la sezione “Crea un nuovo progetto” e cliccate su “Invito”.

Adesso, seleziona l’opzione Vuoto, per creare un invito partendo da zero, o scegli uno dei modelli pronti all’uso da personalizzare a tuo piacimento.

A prescindere dalla vostra scelta, cliccate poi sul pulsante “+” che vi permetterà di inserire a vostro piacimento un testo, una foto, un adesivo o un logo. Per esempio, se volete caricare una foto dal vostro telefono, basta cliccare sul +, selezionare “Immagini” e poi “Rullino Fotografico”.

Completata la creazione del tuo invito, basta selezionare la freccia rivolta verso il basso ed il tutto verrà salvato come immagine sul vostro dispositivo. Se invece volete inviarlo direttamente, basta premere la freccia rivolta verso l’alto e scegliere tra le opzioni disponibili (tra cui Whatsapp, Facebook, email etc).

La seconda app, Inviti per Feste di Compleanno, a dispetto del nome vi consentirà di creare inviti personalizzati anche per altre occasioni, come il Natale o un matrimonio.

Anche qui è tutto molto semplice. Inizialmente selezionate il tipo di invito che volete creare. Una volta scelto il modello, sarà possibile personalizzarlo modificando colori, formato e allineamento.

Se volete aggiungere del testo, cliccate su “Add Text”, se volete aggiungere uno sticker, cliccate su “Add sticker” scegliendo tra quelli disponibili.

Una volta terminato cliccate sul pulsante Next e scegliete una delle opzioni disponibili tra “Save image”, per salvare l’invito sul tuo dispositivo, o “Share as image”, per inviarlo direttamente.

E allora cosa aspettate: scaricate le app, fate le vostre prove e preparatevi per le feste con degli inviti speciali.