Programmi Tv oggi 3 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 3 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 3 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera la farà da padrone il talent show di Sky “X Factor”.

Il talent musicale sarà in onda a partire dalle 21.15 su Sky Uno, con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che giudicheranno le nuove voci italiane.

Continua il programma di Massimo Ranieri, su Rai3, “Qui e adesso”, dove l’artista si racconterà insieme ad altri amici.

Per chi vuole mischiare attualità e risate, alle 21.18 su Italia Uno ci sarà “Le Iene Show“.

A chi invece interessa l’approfondimento politico, appuntamento su Rete4 con “Dritto e rovescio” e su La7 con “Piazzapulita”.

Film in tv oggi: continua la saga di Harry Potter

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ce n’è davvero per tutti i gusti. Segnaliamo il quarto episodio della saga di Harry Potter “Il calice di fuoco”. Per il resto vi lasciamo la consueta lista con orari e canali del digitale terrestre.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:21 Nemesi

Rai Movie 21:10 Stronger – Io sono il piu’ forte

Canale 5 21:21 Harry Potter e il Calice di Fuoco

Iris 21:00 Asher

Italia 2 21:10 Dead silence

La 5 21:10 Natale a Bramble House

Cielo 21:20 The Eagle

Rai Premium 21:20 Tre cuori in cucina

TV2000 21:13 I ragazzi del paradiso

NOVE 21:25 Diverso da chi?

Paramount 21:10 Asterix e Obelix – missione Cleopatra

Spike 21:30 The Green Hornet

Canale 20 Mediaset 21:04 The Losers

Cine 34 21:00 L’altra meta’ del cielo

Programmi di oggi: lo sport in tv

Settimana di coppe europee. Oggi tocca all’Europa League con tre squadre italiane impegnate: Milan, Napoli e Roma. In particolare il match dei partenopei sarà trasmesso anche in chiaro su TV8 a partire dalle 20.55.

Per chi invece ama gli sport invernali, alle 20.40 su Rai Sport ci sarà la gara di Combinata Nordica Coppa del Mondo 2020/21: Salto Fondo.