Indovina il vip misterioso. E’ stato campione del mondo

Il vip misterioso di oggi è uno sportivo di successo, è stato campione del mondo più di una volta nel corso della sua carriera

Oggi vi invitiamo a indovinare qual è il vip misterioso del quale vogliamo parlarvi.

Si tratta di un famoso campione dello sport, uno dei migliori nella sua categoria.

Non è italiano ma lavora da tanti anni in Italia. Parla infatti molto bene la nostra lingua.

In realtà quando perde fa un po’ fatica ad esprimersi in italiano e si rifugia nella sua lingua madre.

Nella sua carriera ha battuto tanti record, per questo molti lo considerano uno dei migliori di sempre nel suo sport.

Anche se in Italia il calcio è lo sport nazionale, in questo caso non stiamo parlando di un calciatore. Quindi non stiamo parlando di Diego Armando Maradona.

Chi è il vip misterioso? Ha una forte passione per la velocità

Il vip misterioso di oggi è un amante della velocità. Il segreto delle sue vittorie, infatti, è proprio questo.

Si tratta di una persona che lavora nel mondo dei motori, precisamente in Formula 1.

Un altro piccolo aiuto? E’ un pilota della Ferrari, ma lo sarà ancora per poco.

Adesso è chiaro, si tratta di Sebastian Vettel, pilota tedesco della Scuderia Ferrari.

Seb, come lo chiamano i suoi tifosi, è stato campione del mondo per quattro anni consecutivi.

Purtroppo per i tifosi del cavallino rampante, non ha vinto il Mondiale con la Rossa, ma l’ha battuta più volte.

Sebastian Vettel, tante vittorie e qualche sconfitta di troppo

Sebastian Vettel nasce a Heppenheim, in Germania, il 3 luglio 1987.

Sin da bambino ha iniziato a gareggiare con i kart, vincendo subito tante gare.

Dopo aver fatto tanta gavetta nelle categorie di sviluppo, nel 2006 arriva in Formula 1.

Corre con la scuderia svizzera della Sauber, motorizzata BMW.

L’anno successivo viene confermato dalla Sauber, mentre nel 2008 arriva la chiamata della Toro Rosso.

Con la scuderia di sviluppo Red Bull arriva anche la prima, storica, vittoria a Monza, proprio in Italia.

Nel 2009 passa alla Red Bull ed è immediatamente competitivo per la lotta al titolo.

Il primo anno in Red Bull non riesce a vincere ma poi colleziona quattro titoli iridati consecutivi: 2010, 2011, 2012, 2013.

L’ultimo anno in Red Bull non è molto positivo, decide dunque di cambiare aria.

Nel 2015 arriva la chiamata della Ferrari, l’auto dei suoi sogni, quella per la quale tifava da piccolo.

Seb è infatti da sempre tifoso della Ferrari. La presenza di Michael Schumacher dal ’96 al 2006 ha ovviamente aiutato.

Con la Ferrari disputa sei campionati, dal 2015 al 2020, sfiorando il titolo in un paio di occasioni.

E’ arrivato due volte secondo (2017 e 2018) e una volta terzo (2015) ma non ha mai coronato il sogno di diventare campione del mondo con la tuta rossa addosso.

Dalla prossima stagione passerà con l’Aston Martin, scuderia che sostituirà la Racing Point.

Sebastian Vettel ha vinto 53 Gran Premi nella sua carriera, salendo sul podio ben 121 volte.

Chi è Seb, vita privata e curiosità di Vettel

Sebastian vive a Turgovia, in Svizzera, e nel 2019 ha sposato Hanna Prater. La coppia ha tre figli.

Hanna e Seb si sono conosciuti ai tempi del liceo e da quel momento non si sono più lasciati.

Seb ha un fratello minore, anch’egli pilota, e due sorelle maggiori, che lavorano nel campo della medicina.

Sebastian Vettel è noto per aver dato un nome ad ogni monoposto che ha guidato.

Si passa da Julie a Suzie, fino ad arrivare ad Eva, la prima Ferrari che ha guidato.

Ha una grande passione per i caschi, molto spesso scende in pista con un casco personalizzato che lui stesso realizza.

Ha vinto tanti premi in carriera, nel 2017 è stato inserito nella Hall of Fame della Federazione Internazionale dell’Automobile.