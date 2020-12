Playstation 5 torna in vendita e manda in tilt il sito di Euronics

Euronics ha annunciato nuove scorte di Playstation 5 disponibili oggi. Ma il sito è in tilt e la coda interminabile

Una flebile speranza per tutti i gamers italiani. Oggi 3 dicembre 2020 Euronics ha annunciato di aver messo in vendita, solo online, nuove scorte di Playstation 5.

La consolle più desiderata al mondo torna disponibile, ma i pezzi saranno davvero pochi e già da ieri gli utenti italiani stanno cercando di poter acquistare la PS5 sul sito della catena di prodotti elettronici.

La richiesta è tanta, vista l’impossibilità di trovare la consolle di ultima generazione in altri siti. Ed ovviamente la coda creatasi è lunga, anche se virtuale, con il sito di Euronics che in più di un’occasione è crashato.

Al momento in cui vi scriviamo, considerando che le PS5 erano in vendita a partire dalle 10 di stamattina, ci sono quasi 10.000 persone in coda davanti a noi.

Se dovessimo riuscire nell’impresa di attendere un’ora e di poterci collegare senza che il sito ci “ributti fuori”, probabilmente non troveremo più disponibilità di scorte.

Playstation 5, la truffa è dietro l’angolo

Nel frattempo gli utenti disperati cercano in tutti i modi di accaparrarsi la consolle Sony, ma bisogna stare attenti alle truffe soprattutto in questo periodo.

Già si sono verificati molti casi in cui alcuni “scammer” hanno venduto a più di 500 euro semplicemente una foto della PS5.

Poi c’è stato il caso in Lombardia di un volantino cartaceo che annunciava addirittura entrambe le Playstation 5 ad un prezzo più basso: 419 euro per la Standard Edition (quella col disco, per capirci) e 349 euro per la Digital Edition.

Si tratta del sito Euromediashop che, come potete vedere dalla loro pagina Facebook, promette la vendita della consolle a prezzi incredibili. In questi giorni però la notizia ha fatto il giro del web ed in molti si sono chiesti se si trattasse di una truffa.

Ad alimentare il tutto il sito di Euromediashop era offline nelle ultime ore, anche se il problema sembra essere rientrato. Resta il fatto che i metodi di pagamento (bonifico o postepay) non convincono gli utenti. Ci sarà da fidarsi?