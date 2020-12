By

Prova questo fantastico test per provare a comprendere un lato di te magari anche inaspettato e rimasto nascosto.

Questo è un test altamente introspettivo e che cerca attraverso un “impatto visivo” di comprendere cosa c’è in te stesso e che non necessariamente precedentemente avevi nascosto agli altri.

C’è qualcosa in te che magari non pensi di conoscere e che in questo modo potrai finalmente comprendere maggiormente e magari anche accettare nel migliore dei modi.

Attraverso questo test potrete scoprire dei tratti del vostro carattere semplicemente guardando l’immagine che trovate qui sotto. Dandole uno sguardo incondizionato e sena alcun preconcetto quale figura vedete per prima: un cavaliere in armatura, alcuni ballerini o il volto della persona anziana?

Il test delle tre personalità ti aiuterà a capire qualcosa di te stesso

In base all’immagine che hai visto prima di tutte le altre ecco cosa puoi scoprire:

Se hai visto in primis il cavaliere in armatura scintillante : fa emergere quel lato di voi che ha la voglia di godere al meglio della propria esistenza con divertimento. Contemporaneamente l’armatura svela alcuni freni interiori che avete, una sorta di muro che avete costruito per respingere il male degli altri. Dovete iniziare a volere bene soprattutto a voi stessi e poi essere più aperti nei confronti degli altri.

Invece se hai visto prima di tutto i ballerini : è molto probabile che in voi ci sia una personalità con una forte tendenza al romanticismo, non necessariamente in maniera sentimentale, ma nei confronti della vita più in generale. Avete molto a cuore in particolar modo chi è vicino alla vostra vita, ma non sempre siete in grado di dire quanto teniate a loro. In questo caso è doveroso segnalare un bisogno interiore di divertimento.

Infine se hai notato prima fra le altre il volto della persona anziana: è probabile che in questo caso vediate la vostra vita in un modo abbastanza complicato. E ciò vi permette di non stare a guardare le varie inezie che possono circondare la vostra vita. Inoltre è possibile che magari possiate star passando un periodo molto particolare. Riflettere sul vostro passato potrebbe risultarvi di aiuto nel caso in cui possiate averne beneficio per il vostro momento attuale ed anche quello futuro.

Questo è solo uno dei tanti test che puoi provare a fare per cercare di scoprire quel qualcosa di te che non ti aspettavi potesse venire fuori prima. Non te ne perdere nemmeno assolutamente nessuno!