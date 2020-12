Indovina il vip misterioso di oggi. Lo riconosci? Sin da bambino aveva quello sguardo, ancora oggi identico. Dicono sia un alieno

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere il bambino che c’è in questa foto? In questo scatto già si vede quanto fossero chiare le sue idee sin dai primi anni di vita. Si capisce da quello sguardo, che oggi è rimasto uguale e lo ha sempre contraddistinto. Il vip misterioso di oggi è una persona che ha avuto un successo grandissimo ovunque, non c’è abitante di questo pianeta che non conosca il suo nome.

E non c’è abitante di questo pianeta che non lo abbia visto all’opera, perché nel suo campo è senz’altro il migliore di tutti, probabilmente irraggiungibile in eterno. E’ uno di quegli uomini che passano ogni tre secoli, come Leonardo da Vinci o Diego Armando Maradona. Si tratta di uno sportivo, per la precisione di un giocatore di pallacanestro.

E a questo punto non c’è più dubbio, perché basta soltanto unire i puntini: migliore di tutti e pallacanestro nella stessa frase danno soltanto un risultato: Michael Jordan, il più grande cestista di tutti i tempi, campione olimpico con la Nazionale Americana nel 1992 e ben sei volte campione NBA con la maglia dei Chicago Bulls. Ma scopriamo qualcosa in più su Mike.

Michael Jordan, biografia e carriera

Nome : Michael Jeffrey Jordan

: Michael Jeffrey Jordan Luogo di nascita : New York

: New York Nazionalità : statunitense

: statunitense Data di nascita : 17 febbraio 1963

: 17 febbraio 1963 Età : 57

: 57 Altezza : 198 cm

: 198 cm Peso : 98 kg

: 98 kg Occhi : castani

: castani Capelli : neri (quando c’erano)

: neri (quando c’erano) Numero di scarpe : 48

: 48 Tatuaggi : nessuno

: nessuno Dove vive : Jupiter, Florida. Stati Uniti d’America

: Jupiter, Florida. Stati Uniti d’America Compagna attuale : Yvette Prieto

: Yvette Prieto Ex fidanzate/compagne : Vanessa Williams, Loredana Jolie, Juanita Jordan, Lisa Miceli, Ashley Dupré

: Vanessa Williams, Loredana Jolie, Juanita Jordan, Lisa Miceli, Ashley Dupré Segno Zodiacale : Acquario

: Instagram Professione: cestista, imprenditore

Michael Jeffrey Jordan nasce il 17 febbraio 1963, sotto il segno dell’Acquario a Brooklyn, quartiere di New York. Sua madre Deloris era un’impiegata in banca, suo padre James era un meccanico. Da bambino inizia a giocare a basket e a baseball, accorgendosi immediatamente quale fosse lo sport nel quale rendesse meglio. Era ovviamente la pallacanestro.

Inizia a giocare in una scuola del North Carolina, dove i suoi genitori si erano trasferiti qualche anno prima. E’ proprio con l’università del North Carolina che inizia a far parlare di sé in tutto il paese, fornendo prestazioni esaltanti con la maglia della sua università. Nel 1982 trascina la sua squadra alla vittoria del campionato NCAA, il torneo universitario americano, nel 1984 approda in NBA.

Viene scelto dai Chicago Bulls, la squadra con la quale giocherà per tutta la carriera, tranne che negli ultimi due anni. L’inizio con i Bulls è abbastanza altalenante, Michael offre prestazioni sontuose ma non ha dei compagni intorno sul suo stesso livello e finisce per predicare nel deserto. Nei suoi primi anni in NBA gli capita spesso di segnare tantissimi punti ma di non riuscire mai a vincere nessun titolo.

La svolta arriva quando sulla sua strada trova Phil Jackson, considerato oggi il più grande allenatore di tutti i tempi, forte dei suoi 11 titoli NBA vinti in carriera. Jackson rivoluziona il modo di giocare dei Bulls e di Jordan. Insieme al nuovo allenatore arrivano anche giocatori di altissimo livello, Rodman e Pippen su tutti, per aiutare Michael a vincere l’ambito anello. Ed è così che i Chicago Bulls vincono tre titoli consecutivi, tra il 1991 e il 1993.

Dopo la morte del padre, Michael decide di fermarsi per un paio di stagioni. In questo periodo gioca a baseball con risultati poco entusiasmanti. Al termine della stagione 94/95 torna in campo, i suoi compagni non vedevano l’ora, così come tutti gli appassionati del mondo. Con i Chicago Bulls arriveranno altri tre titoli consecutivi, tra il 1996 e il 1998, prima del secondo ritiro della sua carriera.

Ma Michael Jordan è nato per sorprendere tutti e torna ancora una volta in campo, a 38 anni, con la maglia dei Washington Wizard, con i quali gioca due stagioni tra il 2001 e il 2003, sfiorando uno storico accesso ai playoff. Nella sua carriera Jordan ha vinto anche un oro olimpico nel 1992, giocando con l’indimenticabile ‘Dream Team’, accanto a fuoriclasse del calibro di Magic Johnson, Larry Bird e Karl Malone.

Oggi Michael Jordan è un imprenditore da sempre legato al marchio Nike ed è il proprietario di una squadra NBA, gli Charlotte Hornets.

Michael Jordan, vita privata

Non tutti sanno che Jordan, così come altri campioni dello sport, ha avuto diverse difficoltà nella sua vita privata. Nel suo caso ha quasi gettato tutto all’aria a causa del vizio del gioco d’azzardo. Più volte negli Stati Uniti ha fatto notizia, soprattutto quando era ancora in attività, per aver perso cifre a cinque o addirittura a sei zeri in una sola serata. Probabilmente è l’unico record poco invidiabile della sua vita.

Michael ha sposato Juanita Vanoy nel 1989, dalla quale ha avuto tre figli: Jeffrey (1988), Marcus (1990) e Jasmine (1992). Nel 2006 hanno divorziato. Nel 2013 ha sposato l’attuale compagna, la modella cubana Yvette Prieto, dalla quale ha avuto due gemelle nel 2014, Victoria e Ysabel.