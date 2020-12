Mestoli e taglieri non hanno bisogno di detersivi raffinati per la pulizia, ma piuttosto di prodotti naturali che li rispettino

La pulizia della cucina passa anche da quella degli utensili, perché il rischio di contaminazioni è sempre elevato, in ogni stagione dell’anno. Ma come fare per pulire tutti gli utensili da cucina con prodotti naturali in poco tempo e con un risultato ottimale? Seguite i consigli, così non potrete sbagliarvi.

Il principio è uno solo: lavare mestoli, coltelli, taglieri e tutto quello che ogni giorno utilizziamo in cucina è fondamentale. Ma farlo con prodotti naturali è meglio perché i detersivi artificiali rischiano di lasciare tracce di sostanze potenzialmente nocive. E allora ci vengono soccorso i vecchi metodi, quelli della nonna.

Partiamo dai mestoli in legno, praticissimi perché resistono alle alte temperature e perché non rischiate di rigare le padelle. L’errore più comune che possiamo commettere è quello di lasciarli troppo a lungo a bagno nell’acqua. Il rischio è quello di provocare delle fessure che possono causare la proliferazione di germi e batteri.

Il metodo più semplice ed efficace? Versate 3 bicchieri di aceto di vino bianco e 1 di acqua: fate bollire e poi lasciate bollire lì dentro per 5 minuti gli utensili. Poi asciugateli con un canovaccio di cotone e li lasciate asciugare.

Se non vi piace l’odore dell’aceto, fate così: versate un po’ di limone mescolandolo con del sale grosso e poi strofinate in maniera energica. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un canovaccio di cotone pulito. Poi lasciate asciugare all’aria o in un porta mestoli. Evitate invece di metterli nel cassetto ancora bagnato per evitare la muffa.

Prodotti naturali anche per i taglieri, igienizziamoli così senza fatica

Altrettanto efficace è la pulizia casalinga dei taglieri, quelli in plastica e quelli in legno. Per i taglieri in plastica sé abbastanza semplice: basta utilizzare un po’ di detersivo per i piatti, quelli che utilizzate normalmente, e poi risciacquate sotto acqua corrente. In alternativa usate acqua e bicarbonato, immergete in acqua e poi risciacquate.

Diverso però è il discorso per i taglieri in legno, fabbricati con materiali che assorbono tutto. Per questo dovete verificare che dopo la pulizia non restino residui di cibo. Per pulirlo a fondo senza rischi, mescolate in una tazza qualche goccia di aceto con il bicarbonato e poi sfregate con una spugna non abrasiva. Dopo lavate bene sotto acqua corrente e lasciate asciugare all’aria prima di metterli via.

Esistono poi anche metodi alternativi come la patata. Sbucciatela e tagliatela a metà, poi unite il bicarbonato. Strofinate direttamente sulla zona interessata energicamente, sciacquate e tornerà come nuovo.