Sembra uno scherzo, ma è davvero così: KFC, catena famosa per il pollo fritto, lancia la sua console per giocare in 4k e cucinare

Quella che doveva essere una semplice trovata pubblicitaria sembra destinata a diventare realtà: la KFC console è pronta e non ha nulla da invidiare alla concorrenza, anzi.

C’è un plus che questa console può fare e le altre no: scaldare il vostro pollo da gustare mentre giocate o anche più tardi a cena con il vostro partner o i vostri amici.

KFC dunque è pronta a sbaragliare la concorrenza, come annunciato dalla stessa azienda in un tweet recente: “La guerra delle console è finita”, con un video incorporato che mostra le fattezze dell’ultima creazione dell’industria nota al pubblico per le catene specializzate nel pollo fritto.

The console wars are . Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

KFC console, le caratteristiche e la data di uscita

Quando la console sarà messa in vendita il rischio che possa davvero far paura a PS5 ed Xbox Serie X è davvero concreto. Tralasciando l’ironia, la KFC console ha caratteristiche di tutto rispetto.

È stata assemblata, infatti, dagli specialisti di Cooler Master, che hanno usato come base un MasterCase NC100, mettendoci dentro un processore Intel Core i9-9980HK, una scheda video RTX di Asus, un SSD da 1 TB di Seagate e 32GB di RAM.

In poche parole, un vero e proprio pc da gaming con all’interno uno “scaldapollo”. La console è più potente delle ultime due nate di casa Sony e Microsoft, e permette di far girare i più recenti titoli AAA in 4k e 240 fps.

Non è ancora ben chiaro se la console sarà messa sul mercato, ma nel frattempo potete conoscere nel dettaglio le ulteriori caratteristiche direttamente sul sito della casa produttrice.

Sarà comunque difficile non vederla prima o poi nei negozi fisici e negli stores online, soprattutto dopo lo sforzo fatto per farla diventare realtà.