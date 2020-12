Perché non tenti la fortuna e cerchi di vincere il montepremi di una di queste estrazioni? Miriam Leone potrebbe darti la vittoria.

Il sogno di tutti noi è quello di fare una vacanza da sogno a New York, un mese in una crociera da sogno e magari, perché no, un jet privato da fare invidia oltre che tanti milioni di euro in banca. C’è sempre quindi una persona, almeno, che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Ma dove trovare questi numeri da giocare e da utilizzare per tentare la sorte? C’è chi li cerca nella smorfia napoletana, chi invece si basa sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede intorno magari nei cartelli degli annunci, su delle bancarelle od anche sui numeri visti in autostrada.

Oggi i numeri invece ce li dà proprio la bellissima e splendida Miriam Leone. Infatti, facendo alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la donna dalla bellezza indescrivibile, vediamo che:

Nome: Miriam Leone

Miriam Leone Luogo di nascita: Catania

Catania Data di nascita: 14 Aprile 1985

14 Aprile 1985 Età: 35 anni

35 anni Altezza: 176 cm

176 cm Peso: 67 kg

67 kg Segno Zodiacale: Ariete

Professione: Conduttrice televisiva ed attrice professionista nonché ex Miss Italia

Conduttrice televisiva ed attrice professionista nonché ex Miss Italia Tatuaggi: Miriam Leone ha due orchidee tatuate sul fianco sinistro

Miriam Leone ha due orchidee tatuate sul fianco sinistro Curiosità: è risultata la vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2008

Su base di questi numeri andremo a calcolare i numeri che ci saranno utili proprio per tentare la sorte e vincere il bacio della dea bendata.

I numeri subito pronti per essere giocati te li dà Miriam Leone

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la conduttrice e attrice Miriam Leone:

1 (l’Ariete è il primo fra i segni zodiacali ed in aggiunta l’uno rappresenta anche il metro prima del resto della sua altezza)

(l’Ariete è il primo fra i segni zodiacali ed in aggiunta l’uno rappresenta anche il metro prima del resto della sua altezza) 2 (la città di Catania è la seconda città in ordine di grandezza della regione Sicilia e Miriam ha inoltre i tatuaggi di 2 orchidee)

(la città di Catania è la seconda città in ordine di grandezza della regione Sicilia e Miriam ha inoltre i tatuaggi di 2 orchidee) 4 (Aprile è il quarto mese dell’anno ed è il mese in cui è nata l’attrice)

(Aprile è il quarto mese dell’anno ed è il mese in cui è nata l’attrice) 8 (le ultime due cifre dell’anno in cui ha vinto Miss Italia sono appunto lo 0 e l’8)

(le ultime due cifre dell’anno in cui ha vinto Miss Italia sono appunto lo 0 e l’8) 14 (il giorno della sua nascita)

(il giorno della sua nascita) 19 (le prime due cifre del suo anno di nascita)

(le prime due cifre del suo anno di nascita) 20 (le prime due cifre dell’anno in cui ha vinto il titolo di Miss Italia)

(le prime due cifre dell’anno in cui ha vinto il titolo di Miss Italia) 35 (gli anni di età della splendida conduttrice televisiva)

(gli anni di età della splendida conduttrice televisiva) 67 (il suo peso)

(il suo peso) 85 (le ultime due cifre del suo anno di nascita)

I numeri vincenti secondo i calcoli delle caratteristiche di Miriam Leone sono:

1 – 2 – 4 – 8 – 14 – 19 – 20 – 35 – 67 – 85

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Magari un bacio dalla Dea bendata che possa finalmente renderci ricchi è la cosa che desideriamo di più. Vogliamo tutti quella vittoria che possa farci vivere quella vita da sogno che pensiamo di meritare. Miriam Leone potrebbe fare al caso tuo ed essere lei la famosa dea bendata. Giocali e scoprirai se la Dea Fortuna ha preso le sembianze della splendida ex Miss Italia. Sicuramente però le due hanno una cosa molto particolare in comune. Se entrambe ti baciano non te lo scorderai mai più!