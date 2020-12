Avere un forno pulito è importante. Scopri come farlo con prodotti naturali, i consigli che vanno bene per il forno elettrico e a microonde

Una cosa molto importante nella nostra cucina è la pulizia del forno, un elettrodomestico che deve essere curato con molta attenzione. Una pulizia costante mantiene il forno igienizzato e garantisce una lunga durata nel corso del tempo. Inoltre, la qualità del cibo cotto è migliore. Molti utilizzano dei detergenti, ma esistono anche rimedi naturali, che inquinano meno e sono più economici.

Esistono rimedi che valgono sia per elettrodomestici a microonde che per quelli elettrici. Questi metodi permettono di eliminare il cibo residuo e di mantenere brillanti ed igienizzate le superfici. Ma vediamo nel dettaglio quali sono questi metodi naturali, ecologici, economici e soprattutto pratici che consigliamo a tutti coloro che amano mantenere sempre pulito il proprio forno.

Perché è importante tenere il forno sempre pulito

Quando bisogna pulire il forno, è necessario accertarsi che la spina della corrente sia disinserita. Questo ci permetterà di pulire anche le superfici interne. Il vetro va pulito con un panno morbido e non con una spugnetta abrasiva, come spesso accade. In questo modo si otterrà una pulizia migliore e più duratura nel tempo. Ma ecco perché è importante tenere sempre pulito il nostro forno.

Una leccarda pulita garantisce sempre una buona cottura, se invece restano residui di cibo c’è il rischio di bruciare quelli cotti la volta successiva. I residui intaccano le pietanze da cuocere. Quando decidiamo di pulire il forno vanno estratti i vari ripiani, in questo modo potremmo pulirli perbene, utilizzando sempre detergenti delicati.

Un buon consiglio è lasciare sempre nell’elettrodomestico la leccarda e i ripiani, mettere una pirofila con dell’acqua e limone e accendere il forno a 180 gradi. Il calore farà evaporare l’acqua e scioglierà le incrostazioni. Una volta terminata l’operazione, bisogna spegnere il forno e lasciar abbassare la temperatura interna prima di passare la spugna umida.

I 4 rimedi naturali per un’ottima pulizia del forno

E’ possibile pulire il forno ricorrendo anche a rimedi naturali, in questo modo eviteremo l’utilizzo di prodotti dannosi per la nostra salute, per l’ambiente e per lo stesso elettrodomestico.

I rimedi che vi proponiamo sono quattro, con prodotti che sicuramente potrete trovare nelle vostre case.

Sale, bicarbonato e acqua: mettete una tazza d’acqua, una di sale e una di bicarbonato in una piccola ciotola e mescolate con un cucchiaio. Posate il composto ottenuto su una spugna da cucina e poi pulite le superfici interne del vostro elettrodomestico. Dopo qualche ora, con un panno in microfibra, pulite le superfici rimuovendo tutto. A questo punto avrete eliminato i cattivi odori e lo sporco in modo naturale.

Aceto : si tratta di un ingrediente che pulisce e contemporaneamente elimina i cattivi odori che provengono dal nostro forno. Bisogna mescolare in una ciotola quattro cucchiai di sale con un bicchiere di aceto, versare tutto in una bottiglina spray e spruzzare sulle superfici del forno . Dopo un quarto d’ora, pulire con una spugna per eliminare l’aceto e il sale dalle pareti del forno.

: si tratta di un ingrediente che e contemporaneamente i che provengono dal nostro forno. Bisogna mescolare in una ciotola quattro con un bicchiere di aceto, versare tutto in una e spruzzare sulle . Dopo un quarto d’ora, pulire con una per eliminare l’aceto e il sale dalle pareti del forno. Acqua e limone: il limone è molto utile per igienizzare ed eliminare i cattivi odori. L’acido citrico contenuto al suo interno è il fattore decisivo per questo metodo. Avete due opzioni: utilizzare una miscela di acqua e succo di limone o pulire direttamente con il limone puro. Il risultato sarà in ogni caso eccellente.

Limone: ma il limone può essere anche tagliato ed utilizzato diversamente, dopo aver eliminato i noccioli, per evitare che possano graffiare le superfici interne. Lasciate agire per trenta minuti, poi sciacquate con acqua tiepida, usando un panno in microfibra. In alternativa, riempite una pirofila con mezzo bicchiere d’acqua e aggiungete il succo di tre limoni. Poggiate sul piano più basso e accendete l’elettrodomestico a 180 gradi. Dopo trenta minuti, lasciate raffreddare e pulite le superfici con un panno umido. In questo caso avrete anche un buon odore nella vostra cucina.

Come si pulisce il forno a microonde

Utilizzi il forno a microonde? Niente paura, ci sono consigli anche per te! Ormai questo elettrodomestico è presente in tutte le cucine e la mancata pulizia può creare gli stessi problemi che creerebbe ad un forno elettrico. Per ottenere una buona pulizia del vostro forno a microonde, potete tranquillamente utilizzare gli stessi prodotti consigliati per il forno elettrico. L’importante è pulire il piatto presente all’interno con un detergente adatto al vetro.