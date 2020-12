Justine Mattera da far girare la testa: la foto in guepiere stende il web

Justine Mattera ha dato una buonanotte bollente ai fan mostrandosi con un completino intimo sul suo profilo Instagram che ha fatto perdere loro la testa. Anche se è prontamente intervenuta per rimproverarli a causa di una loro richiesta.

Justine Mattera è uno dei personaggi più amati dal popolo della rete e non è assolutamente difficile capirne il motivo, visto che il suo profilo Instagram è ricco di foto che vanno incontro alle fantasie del suo fedele pubblico.

Un esempio su tutti è l’ultimo scatto pubblicato sul noto social fotografico che approfittando della neve che ha cosparso il nord, ha strizzato l’occhio agli utenti della rete. La showgirl, infatti, si è mostrata con addosso soltanto una guepiere e degli slip, facendo letteralmente perdere la testa a tutti i suoi ammiratori. Ammiratori che sono stati prontamente rimproverati, però, perchè hanno fatto un’audace richiesta a Justine Mattera.

Justine Mattera bacchetta i fan: “Siamo su Instagram”

Justine Mattera ha incantato tutti i suoi fedeli sostenitori, indossando un completo intimo che ha fatto perdere loro la testa. Anche se la showgirl, rispettando forse il buon gusto e le regole dettata dai social, ha scelto di indossare uno slip che copre tutte le sue grazie.

Il gesto ha un po’ deluso il pubblico della rete, che come sempre rimane incantato dalle sue foto, che le ha prontamente chiesto se era possibile visionare una versione della foto non censurata. Ovvero senza che lei indossasse gli slip.

La showgirl si è subito rifiutata, con giusta causa, ricordando loro che si trovano su Instagram e non su altri portali e che quindi è giusto indossare un paio di slip che non mostri loro dove tutto ha avuto origine. I fan sono rimasti delusi da questa risposta, ma hanno continuato ad ammirare lo scatto che lei ha proposto loro.

Justine Mattera su Instagram sa come tenere i fan incollati allo schermo e loro non possono fare a meno di seguirla sul web per ammirare tutti quegli scatti che mostrano come mamma l’ha fatta.