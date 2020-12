Uno scontro che ha animato queste settimane di festa. Fabio Volo contro Fedez. Cosa è accaduto e come è finita fra i due.

Il tutto ha avuto inizio poche settimane fa quando il cantante, marito di Chiara Ferragni e padre del piccolo Leo, aveva deciso di donare una quantità ingente di soldi a persone bisognose grazie ad alcune donazioni fatte sulla piattaforma Twitch.

Per l’ennesima volta Fedez ha raccolto dei soldi per donarli a chi ne aveva bisogno. Il gesto è stato accolto in modi diversi dal popolo di internet. Mentre da un lato c’era chi elogiava il cantante per aver fatto un gesto di tale gentilezza assieme ai suoi fan, dall’altro chi invece criticava aspramente l’accaduto tacciandolo di aver ostentato la sua beneficenza per trarne pubblicità.

Fra le tante voci critiche quella che spicca è quella di Fabio Volo che, durante la sua trasmissione radiofonica mattutina, si era reso autore di una forte critica nei confronti di Fedez. Il rapper italiano ha prontamente risposto alla polemica iniziata dallo scrittore e conduttore radio. Come è evoluta la faccenda? Che cosa è successo fra i due? Perché si parla di una intesa fra il rapper e lo scrittore?

Fedez contro Fabio Volo sulla beneficenza: seppellita l’ascia di guerra?

Lo scrittore italiano Fabio Volo, durante la conduzione della trasmissione radiofonica “Volo del Mattino”, aveva fortemente criticato il rapper italiano reo di aver distribuito cinquemila euro in pacchetti raccolti sul suo canale Twitch.

Il gesto di Fedez non era stato assolutamente visto in modo assolutamente positivo dallo scrittore italiano che anzi aveva commentato la faccenda dicendo: “La beneficenza si fa in silenzio”.

Come tutti gli utenti della rete si aspettavano, la risposta da parte del cantante Fedez non si era fatta in alcun modo attendere. In un suo intervento su Instagram il rapper italiano subitamente rispose dicendo: “Visto che Fabio Volo mi ha giustamente criticato vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa che non gli sarà arrivata all’orecchio e a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi“.

Per poi aggiungere, mettendo i puntini sulle i: “Ho messo mano al mio portafoglio donando 100mila euro di tasca mia, non avrei voluto dichiararlo ma visto che Fabio Volo ha sentito proprio il dovere di dire che avrei dovuto mettere mano ai miei soldi, faccio questa cosa poco elegante”.

Successivamente a questa risposta, Fabio Volo ha ricevuto non poche critiche e le polemiche sono fioccate subito su di lui. Giunge infine poco fa la notizia che lo scrittore sembra aver “teso la mano” a Fedez.

L’attore e doppiatore nonchè ex iena avrebbe bollato la polemica innescatasi come conseguenza di un “fraintendimento” che dice essere dovuto ad ”uno scontro generazionale”. Volo ha infatti proposto allo stesso Fedez un confronto in diretta Instagram dichiarando: “Prima che io aderisca alle cose che mi hai offerto, cosa che faccio volentieri, potremmo dimostrare che due persone che hanno punti di vista diversi non debbano essere insultati o che addirittura gli si debba augurare la morte”.

L’autore dell’intervento ha poi sottolineato: ”Noi possiamo, utilizzando Instagram, trasformare questo odio in amore“. Per poi aggiungere: “Facciamo una diretta Instagram davanti a tutti dove tu mi esponi le tue personali idee ed io invece le mie. Dimostriamo che due persone si possono confrontare senza scontrarsi“.

Fabio Volo, rivolgendosi sempre direttamente a Fedez, ha poi aggiunto: “Tu mi parli delle opere di beneficenza che stai facendo ed io se sarò d’accordo aderirò“. Che poi specifica: “Lo farò non solo con i soldi ma con il tempo, con la divulgazione, utilizzando la radio o scrivendo un programma televisivo o programma per Instagram”.

L’attore propone quindi a Fedez una sorta di incontro fra generazioni diverse dichiarando in conclusione rivolgendosi anche ai follower del rapper stesso: “Non mi aspetto che i tuoi follower mi amino ma almeno confrontiamoci, troviamo degli obbiettivi comuni per fare grandi cose. Se vuoi fare questo incontro io sono qui, vengo in pace, vengo con affetto e con amore”. Che sia l’inizio di una collaborazione o solo un confronto intergenerazionale, aspettiamo con ansia che il confronto avvenga. Rigorosamente in diretta Instagram. Cosa risponderà Fedez?