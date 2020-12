Indovina il vip misterioso di oggi. La riconosci? Il suo aspetto è cambiato molto da quando le hanno scattato queste foto. Ora è famosissima

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in questa foto? In questo duplice scatto la vediamo quando era ancora molto piccola, oggi è cambiata moltissimo. Per questo motivo sarà complicato riconoscerla guardando soltanto la foto, forse c’è bisogno di qualche piccolo aiuto.

Un minuscolo aiuto potrebbe arrivare dallo sguardo, che in parte richiama l’attuale, ma sarebbe davvero una forzatura voler indovinare soltanto guardando questa bambina negli occhi. Questi due scatti sono stati fatti tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Le foto non sono state fatte in Italia, il vip misterioso di oggi, infatti, non è italiano.

Si tratta di una bellissima ragazza sudamericana, che però ha origini e lineamenti che provengono da diverse etnie. C’è anche un po’ di sangue italiano nel nostro vip misterioso. Ma la bellezza non è il motivo (almeno non l’unico!) che ha permesso a questa bambina di farsi conoscere in tutto il mondo. Il suo vero talento è un altro. Anche se da piccolina voleva diventare una scienziata, è davanti ad un microfono che dà il meglio di sé.

Si tratta di una cantante e cantautrice celebre in tutto il mondo da diversi anni. La seconda foto potrebbe aver fatto indovinare diverse persone, ma vogliamo dare un altro aiuto. E’ colombiana, fidanzata con un campione del mondo ed è diventata famosa in tutto il mondo nel 2001, con una canzone che si chiamava Whenever, Wherever, anche se in realtà era già un personaggio noto. Adesso è chiaro, si tratta di Shakira. Scopriamo qualcosa in più sul vip misterioso di oggi.

Shakira, biografia e carriera

Nome : Shakira Isabel Mebarak Ripoll

: Shakira Isabel Mebarak Ripoll Luogo di nascita : Barranquilla (Colombia)

: Barranquilla (Colombia) Nazionalità : colombiana

: colombiana Data di nascita : 2 febbraio 1977

: 2 febbraio 1977 Età : 43

: 43 Altezza : 157 cm

: 157 cm Peso : 53 kg

: 53 kg Occhi : castano scuri

: castano scuri Capelli : biondi

: biondi Numero di scarpe : 38

: 38 Tatuaggi : nessuno

: nessuno Misure : 87-61-94

: 87-61-94 Dove vive : Barcellona

: Barcellona Compagno attuale : Gerard Piqué

: Gerard Piqué Ex fidanzati : Antonio De la Rua

: Antonio De la Rua Segno Zodiacale : Acquario

: TikTok Professione: cantante e cantautrice

New video, "Girl Like Me" with the Black Eyed Peas!

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nota semplicemente come Shakira, nasce a Barranquilla, in Colombia, il 2 febbraio 1977, sotto il segno dell’Acquario. Il padre, William Mebarak Chadid, è un gioielliere statunitense di origini libanesi, la madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, è colombiana di origini catalane, spagnole e italiane. Secondo sua madre, da piccola voleva fare la scienziata, poi le regalarono una macchina da scrivere e iniziò a buttare giù i testi delle sue primissime canzoni.

Quando è ancora adolescente si trasferisce a Bogotà, capitale della Colombia, per provare a sfondare nel mondo della musica. Nel 1991 incide già il suo primo album, Magia, nel 1993 arriva Peligro e ancora non è diventata maggiorenne. Nel 1995 incide Pies descalzos, il suo primo album a riscuotere un grosso successo in patria e negli Stati Uniti. Nel 1998 anche Dónde están los ladrones? ottiene un grande successo, ma è nel 2001 che si fa conoscere in tutto il mondo.

Il 2001, infatti, è l’anno di Laundry Service, che contiene diverse canzoni incise anche in inglese. Il consiglio di cantare in lingua inglese le arriva da Gloria Estefan, che produce i suoi primi album. Il disco contiene tre singoli che ottengono un grosso apprezzamento ovunque: Underneath Your Clothes, Whenever, Wherever e Objection (Tango). Da questo momento in poi tutto il mondo la conosce.

Negli anni successivi pubblica altri album che contengono diversi singoli di successo, come La tortura, Don’t Bother, She Wolf, Gypsy, Sale el sol, Loca, Addicted to You, Rabiosa, Waka Waka (This Time for Africa) e Déjà vu. Ha partecipato a quattro lungometraggi, uno di questi dedicato a lei: A day with Shakira, del 2011, che ripropone una delle sue più celebri tournée. Ha vinto tre volte il Grammy Award (2001, 2006 e 2018) e la sua partecipazione al Super Bowl del 2 febbraio 2020, insieme a Jennifer Lopez, ha ottenuto grandi apprezzamenti in tutto il mondo.

Shakira, vita privata del vip misterioso di oggi

Shakira è stata fidanzata dal 2000 al 2011 con Antonio de la Rùa. Una volta chiusa la relazione, ha conosciuto Gerard Piqué, calciatore del Barcellona, con il quale convive nella capitale catalana. Con Piqué ha avuto due figli: Milan Piqué Mebarak, nato il 22 gennaio 2013, e Sasha, nato il 29 gennaio 2015. Shakira parla da madrelingua l’inglese, il portoghese e lo spagnolo. Conosce inoltre le basi per parlare italiano, arabo e francese.