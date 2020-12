By

Il noto stilista italo-francese Pierre Cardin è morto oggi in ospedale. Aveva 98 anni e nella sua carriera ha vestito anche i Beatles

Il mondo della moda è in lutto. Oggi infatti è venuto a mancare Pierre Cardin, noto e famosissimo stilista italo-francese. Cardin, che aveva 98 anni, si è spento in ospedale e la notizia è stata subito riportata dai media d’oltralpe.

Lo stilista era nato in Italia nel 1922 ed il vero nome era Pietro Costante Cardin, poi ribattezzato in francese Pierre. La località di nascita è stata Sant’Andrea di Barbarana, frazione del comune di San Biagio di Callalta. Lì i suoi genitori, facoltosi agricoltori ridotti in povertà dopo la prima guerra mondiale, lo avevano dato alla luce.

Il gigante del design e della moda aveva cominciato la sua carriera giovanissimo, a 14, lavorando come sarto a Saint- Étienne. Cardin divenne celebre per il suo stile futurista, ispirato alle prime imprese dell’uomo nello spazio. Adorava la geometria e aveva una predilezione per gli abiti unisex, tralasciando spesso le forme delle donne. Nel 1954 introdusse il bubble dress, l’abito a bolle.

Pierre Cardin vestì anche i Beatles

Amato da icone del cinema e del jet set, ma non solo. Aveva prodotto infatti degli abiti decisamente innovativi anche per gruppi famosissimi come i Rolling Stones e i Beatles. Nella foto qui sopra, ad esempio, il noto vestito dei ragazzi di Liverpool con il collo nero alla coreana, davvero una novità ai tempi.

Recentemente era stato presentato al Festival del cinema di Venezia nel 2019 anche un docu-film sulla vita di Cardin. Nel luglio 2019, inoltre, gli venne dedicata anche una mostra monografica negli Usa, nel Brooklyn Museum.

Tra i suoi allievi più importanti, ricordiamo Jean Paul Gaultier.