Il test si basa su una forte immaginazione e sull’immersione della personalità. Vediamo in dettaglio di cosa stiamo parlando. Ha a che fare col tuo futuro.

Questo è infatti uno di quei test che chiede di immergerti nella persona di un re ed immaginare con quale corona regneresti il tuo territorio. Ti sembra un test semplice ma in realtà non lo è.

Il test serve a mostrare qualcosa che riguarda la tua sfera futura, nello specifico qualcosa che sia focalizzato su te stesso in uno specificato ambito della tua quotidianità e del tuo vissuto.

Prova questo test e vediamo cosa ti aspetta nel futuro, immergiti nella persona di un re e scegli la tua corona!

Prova il test della corona e comprendi il tuo futuro

Come vedi ci sono 5 corone una dopo l’altra. Dopo aver scelto una di esse potrai scoprire cosa ti riserva il tuo futuro. Scopriamolo assieme.

Se hai scelto la numero 1 hai scelto la corona di Afrodite:

Il tuo futuro sarà pieno di nuove persone da amare, così come nuovi luoghi ed esperienze da scoprire. Ami fare nuovi incontri ed avere a che fare con nuove persone. Sei una persona che ama anche la semplicità, nella vita non ti serve fare cose eclatanti per essere felice.

Invece se hai scelto la numero 2 hai scelto la corona dei druidi:

Sei curioso, vivi e scopri continuamente informazioni che ingrandiscono il tuo bagaglio personale. Saresti un ottimo insegnante. Avrai un futuro pieno di apprendimento e nuovi insegnamenti. Sei una persona che sa molte cose e che dimostra molte volte di essere incredibilmente saggia.

Se poi hai scelto invece la numero 3 hai scelto invece la corona royalty:

Il tuo futuro ti riserva un forte lavoro duro e ad esse connesse altrettante ricompense, con grande probabilità realizzerai molti dei tuoi sogni. Fissi sempre i tuoi obiettivi e fai di tutto per realizzarli. Non ti fermi finché non hai ciò che desideri. Ti circondi di persone che aspirano al successo nella tua stessa misura.

Invece se hai scelto la numero 4 hai scelto allora la corona della triplice Dea:

Il tuo futuro ti riserva moltissime altre connessioni importanti con altre persone che invece potrebbero far parte della tua vita. Sei molto abile a livello relazionale, riesci ad istaurare legami profondi e significativi. Sei il tipo di persona che non passa inosservata, sei fortemente socievole ma nascondi anche un lato timido.

Se infine hai scelto la numero 5 allora si tratta della corona di Eros:

Il futuro ti aspetta un nuovo amore o la rinascita di un amore che invece stava quasi per affievolire. In pratica questa è una di quelle corone che vuole metterti un po’ in allerta per ricordarti del fatto che forse ti sei perso un certo lasso di tempo che avresti proprio dovuto utilizzare per stare con il tuo partner.

Se questo test ti è piaciuto perché non provi a fare qualcun altro?