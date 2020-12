Indovina il vip misterioso di oggi. Ha acquisito notorietà su una nave ma non fa il marinaio. Oggi assomiglia molto al ragazzino in foto

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere il ragazzino in foto? E’ un personaggio famoso in tutto il mondo da diversi anni, uno dei migliori nel suo campo. E’ diventato famoso grazie ad una nave ma non fa il marinaio. E nemmeno il capitano. In verità, su quella nave non ci doveva neanche essere, ma questo lo vedremo più tardi.

Oggi ovviamente ha qualche anno in più ma i lineamenti sono rimasti gli stessi. Forse anche per questo è stato l’idolo di milioni di ragazzine in tutto il mondo. Se fossimo entrati nella cameretta di una teenager venti anni fa, probabilmente avremmo trovato il suo poster nel 99% dei casi. Ed è ancora amato da quelle ragazzine, che intanto sono diventate donne e mamme, ma continuano a seguirlo e ad apprezzarlo.

E’ un attore statunitense con chiare origini italiane, ha recitato in diverse pellicole che hanno ottenuto un forte apprezzamento. Ha tribolato un po’ per vincere un Premio Oscar, ma alla fine ce l’ha fatta. Il film che l’ha reso celebre è Titanic e lui era il protagonista insieme a Kate Winslet. Ormai è chiaro che parliamo di Leonardo DiCaprio. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Leo, come lo chiamano i suoi fan.

Leonardo DiCaprio, biografia e carriera

Nome : Leonardo DiCaprio

: Leonardo DiCaprio Luogo di nascita : Los Angeles, California. Stati Uniti d’America

: Los Angeles, California. Stati Uniti d’America Nazionalità : statunitense

: statunitense Data di nascita : 11 novembre 1974

: 11 novembre 1974 Età : 46

: 46 Altezza : 183 cm

: 183 cm Peso : 75 kg

: 75 kg Occhi : blu

: blu Capelli : biondi

: biondi Numero di scarpe : 44.5

: 44.5 Tatuaggi : uno, sulla spalla sinistra

: uno, sulla spalla sinistra Misure : 107-91

: 107-91 Dove vive : New York

: New York Compagna attuale : Camilla Morrone, modella argentina

: Camilla Morrone, modella argentina Ex fidanzate : Kristen Zang, Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn

: Kristen Zang, Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn Segno Zodiacale : Scorpione

: Scorpione Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Canale ufficiale Youtube : non ha un account ufficiale Youtube

: non ha un account ufficiale Youtube Canale ufficiale TikTok : non ha un account ufficiale TikTok

: non ha un account ufficiale TikTok Professione: attore e produttore cinematografico

Leonardo DiCaprio nasce a Los Angeles, in California l’11 novembre 1974, sotto il segno dello Scorpione. Suo padre George era un fumettista statunitense, la madre Irmelin Indenbirken era una segretaria tedesca. Le sue origini sono chiaramente italiane. I suoi bisnonni, Salvatore Di Caprio e Rosina Casella, erano originari di Napoli. Il suo nome è stato scelto dalla madre perché, quando ha scalciato per la prima volta, stava osservando un dipinto di Leonardo da Vinci a Firenze.

Non vive un’infanzia felice, soprattutto a causa del divorzio dei genitori. Cambia spesso casa ma riesce comunque a diplomarsi. A questo punto inizia a sviluppare la sua passione per la recitazione, che lo porta a recitare in alcuni spot pubblicitari già a 16 anni. La sua prima parte in un lungometraggio arriva nel 1991, il film si chiama Critters 3 e difficilmente resterà nella storia del cinema. Ma è comunque un modo per iniziare.

Nel 1993 recita accanto a Robert De Niro in Voglia di ricominciare, è da questo momento che inizia a farsi conoscere. Negli anni successivi recita in diversi film di successo, uno su tutti Romeo + Giulietta di William Shakespeare, nel 1996. Ad appena 23 è già famoso in tutto il mondo e gli capita l’occasione della vita: Titanic. Il successo del colossal di James Cameron è clamoroso, è il definitivo salto di qualità per Leonardo.

Titanic ottiene un apprezzamento grandissimo in tutte le sale del mondo, gli incassi sono da record e alcuni primati di questo film reggono ancora oggi. Il personaggio che lui interpreta, Jack, diventa una sorta di marchio. L’associazione tra Jack e Leonardo DiCaprio, nonostante siano passati 23 anni e abbia interpretato decine di personaggi, è inevitabile. Ma Titanic non è l’unico grande successo della sua carriera.

A sorpresa, non vince l’Oscar con alcune delle sue migliori interpretazioni, come La maschera di ferro (1998), Celebrity di Woody Allen (1998), Prova a prendermi di Spielberg (2002), Gangs of New York di Martin Scorzese (2002), Inception (2010), Django Unchained di Quentin Tarantino (2012) o C’era una volta a… Hollywood, sempre di Tarantino (2019). L’Oscar arriva a sorpresa con Revenant – Redivivo, del 2015, diretto da Alejandro González Iñárritu.

Nella sua carriera ha vinto anche tre Golden Globe, nel 2005, 2014 e 2016, con i film The Aviator (2005, come miglior attore in un film drammatico), The Wolf of Wall Street (2014, come miglior attore in un film commedia o musicale) e Revenant – Redivivo (2016, come miglior attore in un film drammatico). Dal 2004 ha iniziato anche a produrre dei film, in alcuni di questi è anche il protagonista, in altri si limita alla produzione.

Leonardo DiCaprio, vita privata del vip misterioso di oggi

Leonardo DiCaprio è molto attivo anche nel sociale. Dopo il grande successo di Titanic, ha fondato nel 1998 la Leonardo DiCaprio Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione della consapevolezza ambientale. Il suo principale interesse è informare le persone sugli effetti del riscaldamento globale, promuovendo l’energia rinnovabile. Nel corso degli anni ha raccolto molti fondi per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Today I join @europeaid & @global_wildlife to launch 2 new initiatives: 1st to respond rapidly to emerging threats to biodiversity, the 2nd to support @gorillacd. Thank you to the EU & @JuttaUrpilainen for this commitment. https://t.co/7yelevouXd — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) December 16, 2020

Leonardo ha avuto diverse relazioni con donne dello spettacolo: tra il 1995 e il 1997 è stato legato alla modella Kristen Zang. Tra il 2000 e il 2005 ha avuto una relazione con la modella brasiliana Gisele Bündchen. Dal 2005 al 2011 è stato fidanzato con la modella israeliana Bar Refaeli. Dal 2013 al 2014 è stato con la modella tedesca Toni Garrn. Attualmente è impegnato in una relazione con un’altra modella, l’argentina Camila Morrone. I due stanno insieme dal 2017.