Nella notte di Capodanno è tradizione scambiarci messaggi di auguri su Whatsapp. Alcune immagini gratuite e molto belle

Siamo arrivati alla fine di questo 2020 che sicuramente resterà impresso nelle nostre vite. Un anno difficile, di tante sofferenze e restrizioni a causa della pandemia da Coronavirus scoppiata nei primi mesi e che continua a complicarci la vita.

Non a caso anche stasera, a capodanno, saremo costretti a passare il cenone solo con i familiari più stretti e vivremo la mezzanotte al chiuso dentro casa: niente feste nei locali, niente brindisi e abbracci nelle piazze delle città e fuochi d’artificio che se ci saranno potranno essere ammirati solo da lontano.

Non passerà di moda comunque il classico messaggino di Buon Anno da inviare a un parente, un amico o magari un amore lontano che non è riuscito ad essere presente nell’ultima giornata dell’anno. Appena passata la mezzanotte, dopo il consueto brindisi, ecco che con lo smartphone in mano saremo pronti ad inviare i nostri auguri tramite Whatsapp.

Ecco dunque alcune immagini davvero ben realizzate e che vi permetteranno di mandare un augurio speciale ed in grande stile.

Auguri di Capodanno, alcune immagini gratuite da scaricare

Qui sotto troverete alcune delle immagini più belle. Sono tutte gratuite e si possono trovarne anche altre facilmente in rete. Per facilitarvi il compito però ve ne postiamo alcune in modo che potrete già salvarvele e tenervele pronte per stasera.

Come salvare le foto e inviarle ai vostri contatti Whatsapp

La procedura per scaricare queste ed altre immagini ed inviarle ai vostri contatti Whatsapp è davvero semplice e vi basterà seguire alcuni facili passaggi che vi spiegheremo.

Se state visualizzando questo articolo con il vostro smartphone, vi basta toccare con il dito per circa un secondo l’immagine di vostra preferenza. Si aprirà automaticamente un menù in cui dovrete solamente selezionare la voce “salva sul telefono”. Troverete poi la foto nella vostra galleria, pronta per essere inviata su Whatsapp.

Se invece siete da computer, vi basterà cliccare sulla foto scelta con il tasto destro del mouse. Si aprirà il menù a tendina dove andrete a selezionare la voce “Salva immagine con nome…” e la ritroverete nella cartella Download del vostro pc.

Fatte queste operazioni, dovete solo decidere a chi inviare l’immagine e fare tanti auguri per un felice 2021! Saranno i vostri gli auguri più belli per il nuovo anno.