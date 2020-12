Indovina il vip misterioso di oggi. La riconosci? La sua carriera è partita dalla casa del Grande Fratello. Le sue foto fanno impazzire il web

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in questa foto? In questo scatto è troppo piccola per farsi riconoscere. Oggi il suo aspetto è quello di una donna molto bella, che, quando pubblica una foto su Instagram, fa spezzo impazzire il web. Per questo motivo è apprezzata soprattutto dagli uomini, ma ha un fascino talmente evidente da non suscitare invidia nelle donne.

Questa foto è stata scattata alla fine degli anni ’80. Si tratta infatti di una ragazza ancora molto giovane, diventata famosa in Italia a vent’anni grazie alla partecipazione al reality show più celebre del mondo, il Grande Fratello. La sua avvenenza rubò la scena nel corso di quell’edizione e da quel momento è iniziata una bella carriera, ricca di soddisfazioni e di momenti gratificanti.

La sua notorietà è aumentata a dismisura quando è diventata la ragazza di uno dei calciatori più chiacchierati d’Italia degli ultimi anni. Con questo campione ha avuto alti e bassi e oggi non stanno più insieme. Dal loro amore però è nata una splendida bambina. Il calciatore in questione è Mario Balotelli e lei è Raffaella Fico, bellissima showgirl napoletana. Scopriamo qualcosa in più sulla nostra amica.

Raffaella Fico, biografia e carriera

Nome : Raffaella Fico

: Raffaella Fico Luogo di nascita : Cercola (Napol)

: Cercola (Napol) Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 29 gennaio 1988

: 29 gennaio 1988 Età : 32

: 32 Altezza : 176 cm

: 176 cm Peso : 58 kg

: 58 kg Occhi : castani

: castani Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : 40

: 40 Tatuaggi : uno, sul collo

: uno, sul collo Misure : 95-60-90

: 95-60-90 Dove vive : Milano

: Milano Compagno attuale : Giulio Fratini, manager fiorentino

: Giulio Fratini, manager fiorentino Ex fidanzati : Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Alessandro Moggi, Gianluca Tozzi, Francesco Caserta

: Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Alessandro Moggi, Gianluca Tozzi, Francesco Caserta Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Canale ufficiale Youtube : non ha un account ufficiale Youtube

: non ha un account ufficiale Youtube Canale ufficiale TikTok : non ha un account ufficiale TikTok

: non ha un account ufficiale TikTok Professione: showgirl, modella e attrice

Raffaella Fico nasce a Cercola, in provincia di Napoli, il 29 gennaio 1988, sotto il segno dell’Acquario. Raffaella cresce a Casalnuovo di Napoli insieme ai genitori, Alfonso e Antonietta, proprietari di una piccola bottega di frutta e ortaggi. Ha un fratello che si chiama Francesco. E’ diplomata e ha la maturità socio-pedagogica. Già da giovane dimostra una certa avvenenza e per questo partecipa ad alcuni concorsi di bellezza.

Nel 2007 vince la ventesima edizione del concorso di bellezza Miss Grand Prix, un anno dopo partecipa all’ottava edizione del Grande Fratello, quell’anno condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5. Viene eliminata alla decima puntata con il 40% delle preferenze ma acquisisce una grossa notorietà che le consente di lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

Negli anni successivi, infatti, partecipa a diverse trasmissioni televisive in onda sulle reti Mediaset, soprattutto su Italia 1. Nel 2008 è a Colorado, mentre tra il 2009 e il 2011 conduce Real TV. Nel 2012 partecipa ad un altro reality show, stavolta sulle reti Rai, L’isola dei famosi, rilanciando ulteriormente la sua carriera. Negli anni successivi è ospite in diverse trasmissioni di successo.

Nel 2009 ha posato per il calendario di Max, mentre nel 2014 si è fatta immortalare da For Men Magazine. E’ stata testimonial di diversi marchi, come Coconuda, Follettina Girl, European Culture, Magilla, Luca Barra, Luna di Miele, Cotril e Webxsite. Ha recitato nel film Matrimonio a Parigi, diretto da Claudio Risi nel 2011.

Indovina il vip: Raffaella Fico, vita privata

Il 17 settembre 2008 Raffaella, su suggerimento del suo manager Lele Mora, lanciò una provocazione che fece addirittura il giro del mondo: mise in vendita la sua verginità per un milione di euro. L’obiettivo era pubblicizzare al meglio il calendario di Max in uscita dopo qualche settimana, probabilmente le sue dichiarazioni ebbero un eco maggiore di quanto potesse immaginare prima di pronunciarle.

Raffaella Fico ha dichiarato di aver avuto una storia lunga 11 mesi con il campione Cristiano Ronaldo, nel 2009. Tra il 2012 e il 2014 ha avuto una relazione con il calciatore Mario Balotelli. Da questa storia è nata Pia, che il campione bresciano ha riconosciuto dopo due anni dalla nascita della bambina. Raffaella ha avuto relazioni anche con Gianluca Tozzi (figlio di Umberto), Alessandro Moggi (figlio di Luciano) e Francesco Caserta. Dall’estate 2020 è legata a Giulio Fratini, manager fiorentino.