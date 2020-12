Devi lasciare il cane solo in casa? Ecco qualche consiglio su come rendere questo momento più sereno per il nostro amico a quattro zampe

Chi ha un cane si sente sempre in colpa quando deve lasciarlo da solo in casa, anche per un periodo breve. Soprattutto chi deve andare a lavorare e quindi è costretto a lasciarlo solo per molte ore conosce cosa si prova quando si avverte quel senso di colpa. Questa esigenza deve essere affrontata con maggior serenità e con una strategia chiara e precisa.

I nostri cani amano il clima familiare perché sono animali da branco, per questo motivo non vorrebbero mai staccarsi dai loro padroni. Quando accade, si sentono soli e possono vivere momenti stressanti, in una trepida attesa del nostro ritorno. Per questo motivo è importante dedicare almeno un paio di ore al giorno al nostro cane per una passeggiata, che deve essere di qualità. Ecco qualche consiglio da seguire quando siamo costretti a lasciare il nostro cane da solo a casa.

I tre consigli da seguire quando lasci il tuo cane solo in casa

Il cane, come abbiamo già detto, è un animale che ha l’esigenza di vivere in branco. Per lui il branco siamo noi, i suoi padroni, la sua famiglia umana. Ma, nonostante questo, le esigenze naturali del nostro cane non cambiano e il padrone deve dedicare del tempo al proprio cane, possibilmente regalandogli momenti di qualità.

La passeggiata è infatti un momento fondamentale nella vita di un cane. Dobbiamo fare in modo che il nostro amico a quattro zampe viva questo momento in maniera spensierata, a contatto con la natura, potendo esplorare e annusare tutto ciò che lo circonda, magari giocando e correndo liberamente. Se non si ha tempo per fare tutto questo, forse non siamo adatti ad adottare un cane.

Se, per esigenze lavorative, siete costretti a lasciare il vostro cane diverse ore da solo in casa, ecco tre consigli su come fargli vivere questo momento nel miglior modo possibile:

Farlo abituare gradualmente all’assenza . Quando il cane è ancora piccolo non bisogna lasciarlo solo a casa per troppe ore, a volte anche qualche minuto di assenza ogni tanto può permettere di farlo abituare alla nostra assenza. In questo modo si abituerà alle nostre uscite e ai nostri rientri in maniera più serena.

. Quando il cane è ancora piccolo non bisogna lasciarlo solo a casa per troppe ore, a volte anche qualche minuto di assenza ogni tanto può permettere di farlo abituare alla nostra assenza. In questo modo si abituerà alle nostre uscite e ai nostri rientri in maniera più serena. Lasciare al cane qualcosa da masticare. I cani amano giocare, questo è noto. Uno dei giochi che li distrae maggiormente è masticare qualcosa. Lasciargli qualcosa da masticare, possibilmente con del cibo dentro, può tenerlo impegnato. In questo modo, soprattutto per le uscite brevi, non si accorgerà nemmeno della nostra assenza.

Dare un premio al cane al nostro rientro. Una volta rientrati a casa, cerchiamo di dare un premio al nostro amico a quattro zampe. Un biscottino, una carezza e un premio vocale possono andar bene. Meglio ancora spendere un po’ di tempo con lui giocando con il suo pupazzetto preferito o portarlo fuori per una passeggiata.

Questi consigli saranno molto utili a chi è costretto a lasciare il cane a casa quando va a lavorare. Se le ore di solitudine dovessero, però, essere davvero troppe, è preferibile prendere in considerazione l’aiuto di un dog sitter professionale. In alternativa, esistono degli asili per cani, dove poter portare il nostro animale e lasciarlo sempre nelle mani sicure di un professionista.