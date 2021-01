E’ morto il sensitivo Solange, molto amato dal pubblico del piccolo schermo per le sue partecipazioni televisive all’insegna del divertimento.

Brutta batosta per tutti i cari fan del sensitivo Solange che purtroppo ci ha lasciati all’età di 68 anni. Molte volte è stato ospite dei programmi più amati del piccolo schermo in qualità sia di sensitivo che di opinionista.

Il suo corpo è stato ritrovato purtroppo senza vita nel suo appartamento a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Invano i tentativi di ogni sorta, purtroppo ci aveva già lasciati al momento del ritrovamento.

Erano ormai molti giorni che i suoi amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui e dopo aver deciso di recarsi da lui per scoprire che fine avesse fatto, si sono ritrovati innanzi a loro il corpo senza vita del simpaticissimo sensitivo.

Cause della morte di Solange: il sensitivo amatissimo dal pubblico del piccolo schermo aveva 68 anni

Secondo quanto si apprende il sensitivo del piccolo schermo molto amato dai fan è morto per cause naturali, secondo quanto si apprende dal Messaggero. Appena il 3 gennaio si era recato in ospedale per alcune complicazioni di salute.

Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva appena 68 anni al momento della morte e di qui a breve ne avrebbe compiuti 69. Negli anni, si era fatto conoscere partecipando come sensitivo e opinionista in molteplici comparsate in programmi televisivi come “Buona Domenica” e “La sai l’ultima?”.

Molto celebre è la sua partecipazione all’edizione del 2004 del reality show “La fattoria” dove si era distinto sia per le sue doti personali che per la sua spigliata simpatia oltre che l’essere un sensitivo. Più di recente invece, all’incirca due anni fa era stato ospite di “Domenica In” condotto da Mara Venier.

Celebri inoltre anche i suoi piccoli ruoli in alcuni film come “Ragazzi della notte”; “T’amo e t’amerò”; “Solo un’ora d’amore” e nel 2007 “Matrimonio alle Bahamas”. Molto divertenti anche le sue molteplici interviste in occasione del Festival di Sanremo per ipotizzare il nome del vincitore della gara più famosa d’Italia.

L’annuncio, fatto su Twitter, ha spiazzato tutti e molteplici sono stati i messaggi di cordoglio per la dipartita di una così simpatica persona.