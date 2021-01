Elisa De Panicis, la foto in costume stende i fan: gambe da urlo

Elisa De Panicis, nonostante il periodo gelido, ha deciso di sfoggiare un costume da bagno che ha fatto perdere la testa a tutti i suoi fan.

Elisa De Panicis è una delle influencer più famose del bel paese. Nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini, e per essere al centro della polemica per aver festeggiato il compleanno in albergo, scatenando l’ira del web. Insomma, non è di certo un personaggio che passa inosservato.

Così come non sono passate inosservate le sue foto su Instagram, che catturato l’attenzione degli utenti della rete. Il motivo non è difficile da capire, visto che gli scatti pubblicati in rete esaltano tutta la sua bellezza. In particolar modo l’ultimo pubblicato in cui indossa un costume nero che mostra le sue gambe. I fan, dopo aver ammirato il suo post, sono rimasti letteralmente senza parole, apprezzando non solo il suo corpo statuario ma anche il suo coraggio.

Elisa De Panicis: la prima foto dell’anno è da far girare la testa

Elisa De Panicis ha letteralmente stregato i fan mostrandosi con un costume da bagno che ha esaltato le sue bellissime gamba, ma come anticipato l’influencer è stata apprezzata non solo per il suo corpo ma anche per il suo coraggio in quanto ha deciso di sfidare il freddo di questi giorni indossando un capo tipicamente estivo.

Probabilmente la foto non è stata scattata in questo periodo, ma nonostante ciò è stata accolta in maniera calorosa dai suoi fan che hanno avuto modo di poter apprezzare la sua bellezza, che non ha nulla da invidiare a quella delle sue colleghe. Come ad esempio Justine Mattera, anche se lei sembra aver un certo primato sul web visto che ogni suo scatto lascia tutti a bocca aperta.

Elisa De Panicis su Instagram sa decisamente come tenere ben alta l’attenzione del pubblico della rete, che non vedono l’ora di poterla ammirare ancora meglio di quanto non abbiano fatto oggi.