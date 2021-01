La morte di un amico è un dolore al cuore troppo difficile da superare. Ad un’ora di distanza dalla scoperta della morte, il ricordo struggente di Vladimir Luxuria.

E’ un tonfo al cuore il messaggio di dolore che Vladimir Luxuria ha affidato ai propri profili social per ricordare il suo amico Solange, morto a 68 anni, il cui corpo è stato scoperto pochissime ore fa.

I due molteplici volte avevano collaborato assieme durante le loro ospitate nei programmi del piccolo schermo e fra i due era nata una meravigliosa amicizia che hanno coltivato per anni.

La donna, sconfitta dal dolore, ha deciso di scrivere il tutto su Facebook e non è passato inosservato ai suoi fan che in cordoglio per la morte dell’amico della donna hanno lasciato messaggi di vicinanza.

Vladimir Luxuria ed il dolore per la morte di Solange: “La tua Luxi”

L’ex parlamentare, ora personaggio televisivo ed opinionista di successo dei salotti di Barbara d’Urso (ogni volta che è in studio riceve sempre o quasi la sfera verde) ha deciso di affidare ai social il proprio ricordo ed il proprio dolore.

La morte di Solange sembra averla destabilizzata molto, una morte inaspettata visto che nessuno era a conoscenza di condizioni di salute precarie da parte del sensitivo personaggio televisivo.

Su Facebook ha infatti dichiarato: “Mi mancherai Solange le tue improvvisazioni poetiche in rima, la stima che nutrivi per me, la tua “Luxi” come mi chiamavi, le previsioni sempre ottimistiche e confortanti, le risate insieme e la follia colorata delle tue chiome e del tuo umorismo, riposa in pace“.

Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva appena 68 anni al momento della morte e di qui a breve ne avrebbe compiuti 69. Negli anni, si era fatto conoscere partecipando come sensitivo e opinionista trovandosi spesse volte in studio assieme alla donna che ora ne celebra emozionata il ricordo sui social.

Fra i due era nata subito una forte intesa ed amicizia, dimostrata anche dall’affetto che li legava e che portava Solange a darle quel nomignolo che ora Vladimir ricorda tanto emozionata su Facebook.

Il dolore di una perdita è purtroppo difficile da superare. Proprio per questo tutti i fan della donna hanno subito dimostrato la loro vicinanza con messaggi d’affetto sotto al post della ex parlamentare ed ora showgirl.

Fra i commenti dei fan anche molteplici aneddoti e ricordi dal mondo dello spettacolo e delle esibizioni dello stesso Solange.